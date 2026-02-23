Tạm giữ hình sự đối tượng chửi bới, thu tiền giữ xe trái phép

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mùi (sinh năm 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép), để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin trên được Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sáng 23-2.

Hình ảnh Nguyễn Thị Mùi lúc ép tài xế trả tiền gửi xe

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin, ngày 21-2, tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên” đăng clip phản ánh 1 phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Phòng Cảnh sát hình sự sau đó chủ trì, phối hợp Công an xã Kép xác minh vụ việc. Kết quả xác định, người phụ nữ trong clip là Nguyễn Thị Mùi.

Đại diện cơ quan công an đọc quyết định tạm giữ hình sự với Nguyễn Thị Mùi

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thị Mùi có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu, đồng thời có hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của anh N.M.K., nhằm buộc anh trả tiền, nếu không sẽ không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong ngày 21-2, Nguyễn Thị Mùi thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền 420.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền trên.

Sau khi bị triệu tập, Nguyễn Thị Mùi khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

ĐỖ TRUNG