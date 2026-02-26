Lâm Đồng: Thanh niên lái ô tô tông hàng loạt người

Tối 26-2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Quốc (sinh năm 2000, ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt) trong 3 ngày, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Video: Nam thanh niên lái ô tô tông hàng loạt người trong cây xăng

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 25-2, sau khi uống rượu, Trần Văn Quốc điều khiển xe máy đi trên đường Hoàng Diệu (phường Cam Ly - Đà Lạt).

Thời điểm trên, xe ô tô trung chuyển của nhà xe Phương Trang (do anh Huỳnh Duy Minh, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt điều kiển) đột ngột chuyển hướng sát vào lề đường để đón khách làm Quốc đang chạy sát phía sau giật mình thắng gấp và bị ngã ra lề đường.

Bức xúc, Quốc điều khiển xe chạy theo chặn xe ô tô trung chuyển, tiến tới phía cửa tài chửi bới, đánh anh Minh.

Trần Văn Quốc điều khiển xe tông đám đông trong cây xăng

Chưa dừng lại, sau khi được mọi người can ngăn, Quốc tiếp tục điều khiển xe ô tô đến bến xe liên tỉnh Đà Lạt (nơi nhà xe Phương Trang tập trung) để tìm anh Minh.

Trần Văn Quốc tại cơ quan công an

Tại cây xăng ở cổng bến xe, con trai anh Minh là Huỳnh Gia Huy (hay tin cha bị đánh nên ra bến gặp cha) dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Quốc. Dù hai bên được mọi người can ngăn nhưng ngay sau đó, Quốc lên xe ô tô điều khiển tông vào đám đông đang ở đây, gây thương tích cho 4 người.

Sau sự việc, Quốc điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN