Mức xử phạt mới về vi phạm PCCC: Có trường hợp tăng gấp 10 lần

Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa được điều chỉnh tăng mạnh, có trường hợp gấp 10 lần quy định cũ nhằm tăng tính răn đe.

Theo Nghị định 69/2026/NĐ-CP (được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 6-3-2026), thẩm quyền xử phạt của nhiều chức danh đã được nâng lên để phù hợp với với Luật Xử lý vi phạm hành chính mới.

Lực lượng chức năng tiếp cận dập tắt đám cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, ngày 7-1-2026

Đáng chú ý, nghị định cho phép mức phạt tiền tối đa của chủ tịch UBND cấp xã, chiến sĩ công an nhân dân và đội trưởng tăng gấp 10 lần, lần lượt lên mức 25 triệu đồng, 5 triệu đồng và 15 triệu đồng. Song song đó, mức phạt tiền của trưởng phòng tăng gấp 4 lần (lên 40 triệu đồng) và giám đốc công an tỉnh tăng gấp 2 lần (lên 50 triệu đồng).

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong hẻm nhỏ tại một khu dân cư trên địa bàn phường Xuân Hòa, TPHCM

Nghị định mới cũng bổ sung và điều chỉnh khung hình phạt đối với nhiều hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong công tác PCCC.

Cụ thể:

Phạt từ 30 - 40 triệu đồng: Đối với hành vi trang bị phương tiện PCCC, CNCH cơ giới không bảo đảm số lượng hoặc yêu cầu kỹ thuật. Mức phạt tương tự cũng áp dụng cho hành vi không trang bị, lắp đặt các vật liệu ngăn cháy, cửa ngăn cháy.

Phạt từ 5 - 10 triệu đồng: Đối với hành vi không bố trí người có thẩm quyền làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra sau khi đã nhận được thông báo kiểm tra, quyết định thanh tra về PCCC.

Phạt từ 3 - 5 triệu đồng: Đối với hành vi không duy trì trữ lượng nước chữa cháy hoặc không xuất trình hồ sơ PCCC khi được kiểm tra.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố tại khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình (TPHCM) tháng 11-2025

Một điểm mới của Nghị định là việc điều chỉnh thời gian "Đình chỉ hoạt động có thời hạn" theo hướng linh hoạt hơn, giúp tổ chức và doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất.

Nhiều hành vi trước đây bị đình chỉ từ 3-6 tháng nay được giảm xuống còn từ 1-3 tháng. Việc điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị chủ động khắc phục vi phạm để sớm đưa cơ sở vào hoạt động trở lại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

MẠNH THẮNG