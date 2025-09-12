Chính trị

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

SGGP

Chiều 11-9, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12-9-1945 - 12-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về cơ yếu và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cơ yếu; nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất; phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự. Chủ động phát hiện sớm, cảnh báo, ngăn chặn và kịp thời xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin cơ mật quốc gia, không để bị động, bất ngờ; chú trọng duy trì hệ thống mật mã quốc gia hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Theo QĐND

Từ khóa

Cơ yếu Ban Cơ yếu Chính phủ Phan Văn Giang Phối hợp giám sát Cơ mật Mật mã Bộ trưởng Quốc phòng Quân ủy Trung ương Đại tướng An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn