Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo siết chặt kỷ luật tham mưu, quy rõ trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 13-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh vừa ký ban hành Công văn số 2204/UBND-TH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng và tiến độ tham mưu giải quyết công việc tại các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, công tác tham mưu của các sở, ngành, địa phương đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động trong xử lý công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; hồ sơ, văn bản trình chưa đảm bảo yêu cầu, thiếu căn cứ pháp lý, thiếu chính kiến rõ ràng, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng điều hành chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nghiêm túc chấn chỉnh công tác tham mưu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đáng chú ý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp ký các văn bản tham mưu UBND tỉnh liên quan đến những nội dung quan trọng như: quy hoạch (kể cả điều chỉnh quy hoạch), kế hoạch, chương trình, đề án; chủ trương đầu tư các dự án (bao gồm điều chỉnh, gia hạn, thu hồi); công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung quan trọng khác. Đây là những lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội và quản lý nhà nước, do đó không được khoán trắng trách nhiệm cho cấp dưới.

Công văn nêu rõ, các văn bản, hồ sơ trình UBND tỉnh phải đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ, có chất lượng, có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn rõ ràng; đồng thời phải thể hiện chính kiến, quan điểm và phương án đề xuất cụ thể của cơ quan tham mưu. UBND tỉnh không chấp nhận việc trình hồ sơ theo kiểu chung chung, né tránh trách nhiệm, chỉ dừng lại ở việc “xin xem xét, chỉ đạo”.

Đối với các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chủ trì tham mưu phải tổ chức họp, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; tránh tình trạng đẩy vướng mắc, mâu thuẫn lên cấp trên.

Bên cạnh đó, các cơ quan được lấy ý kiến thẩm định phải có trách nhiệm trả lời đầy đủ, rõ ràng, thể hiện quan điểm cụ thể và chịu trách nhiệm đối với nội dung thuộc lĩnh vực, chức năng quản lý của mình; không trả lời hình thức, chung chung hoặc né tránh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Văn phòng UBND tỉnh tăng cường vai trò rà soát, “gác cổng” hồ sơ, đặc biệt đối với việc xác định thẩm quyền ban hành văn bản. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo chất lượng, không đầy đủ, không xác định rõ thẩm quyền theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh phải trả lại trong thời hạn tối đa 2 ngày làm việc.

Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh danh sách các văn bản không đảm bảo yêu cầu để xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan.

MINH PHONG