Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Triển khai ngay những cơ chế, chính sách mà Quốc hội đã giao cho thành phố

Tối 12-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98 sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 11-12.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy…

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, cuộc họp nhằm triển khai ngay các đầu việc, với phương châm rõ địa chỉ, rõ thời gian, ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết.

Qua đó, kịp thời triển khai ngay những cơ chế chính sách mà Quốc hội đã giao cho TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách. Khi triển khai, không nên cầu toàn mà vận dụng linh hoạt, những nội dung có thể triển khai được thì triển khai ngay vì Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung có những vấn đề đi trước luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu công tác triển khai nghị quyết phải thực hiện song song từng bước, theo hình thức “cuốn chiếu”, tất cả các bước phải xong trong tháng 12 để trình kỳ họp HĐND TPHCM vào cuối tháng 12.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhau và với các chủ đầu tư đã đăng ký thực hiện các dự án đặc thù có trong nghị quyết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu

Để kịp trình HĐND TPHCM các nghị quyết triển khai cơ chế, chính sách mới, Chủ tịch UBND TPHCM giao cụ thể các phần việc cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp Ban quản lý đường sắt đô thị chuẩn bị các nội dung liên quan đường sắt đô thị.

Nội dung về thành lập khu thương mại tự do (FTZ) TPHCM do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành.

Về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), giao Sở QH-KT chủ trì.

Sở Tài chính phối hợp Sở NN-MT và các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung về hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) …

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng giao thời gian cụ thể để các sở, ban ngành phải báo cáo cụ thể từng công việc (ngày 18-12); Văn phòng UBND TPHCM tổng hợp báo cáo Thường vụ Thành ủy (ngày 19-12), để kịp cho kỳ họp HĐND TPHCM vào cuối tháng 12.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, một số cơ chế, chính sách như thành lập khu thương mại tự do (FTZ) TPHCM, thu hút nhà đầu tư chiến lược… hiện chưa được quy định trong luật. Do đó, khi HĐND TPHCM thẩm định cần hết sức linh hoạt, trên cơ sở đặc thù để công tác triển khai được nhanh chóng, thuận lợi.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy và đại diện các sở, ngành khác cũng đề nghị các nghị quyết trình HĐND TPHCM theo quy trình rút gọn, để đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh nhất. Đồng thời, các sở ngành chuẩn bị đến đâu chuyển các ban HĐND TPHCM thẩm định tới đó, không chờ đợi.

ĐÔNG SƠN