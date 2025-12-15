Thông qua một số nghị quyết quan trọng về công tác bầu cử

Chiều 15-12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định một số nội dung về công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định một số nội dung về công tác bầu cử

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về kết quả hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, địa phương và dự kiến điều chỉnh, cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; việc thành lập các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thông qua nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ tư, cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho công tác bầu cử trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện và bắt đầu đi vào vận hành từ ngày 1-7-2025.

Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đã được triển khai hết sức tích cực, khẩn trương, bài bản, theo đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao một số điểm sáng của công tác chuẩn bị bầu cử vừa qua, như sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ Trung ương đến địa phương; tiến độ chuẩn bị nhanh, chắc chắn, nhất là trong hoàn thiện văn bản, xây dựng phương án tổ chức, dự thảo nghị quyết về đơn vị bầu cử; công tác nhân sự có bước chuẩn bị sớm, cẩn trọng, đúng quy trình; an ninh được chuẩn bị theo hướng “chủ động từ xa”; ứng dụng công nghệ có tiến triển rõ rệt, đồng bộ với dữ liệu dân cư...

Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc phía trước rất lớn, Hội đồng Bầu cử quốc gia phải làm việc quyết liệt, khoa học; đồng thời phải hết sức thận trọng, kỹ lưỡng trong từng quyết định.

Quang cảnh phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, cho ý kiến về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau phiên họp thứ ba đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử.

Hội đồng cũng đã thông qua một số nghị quyết về công tác bầu cử, gồm nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố; nghị quyết về nguyên tắc phân bổ ứng cử viên ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG