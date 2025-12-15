Phân cấp mạnh, bố trí đủ nguồn lực để các địa phương vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố phân cấp mạnh và bố trí nguồn lực tương xứng để địa phương có điều kiện, chủ động triển khai công việc.

Ngày 15-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị chia làm 12 tổ để tập trung thảo luận 6 nhóm vấn đề trọng tâm. Thực hiện: VĂN MINH - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG

Sau phiên khai mạc, hội nghị chia thành 12 tổ thảo luận để các đại biểu tập trung góp ý đối với 6 nội dung trọng tâm của kỳ họp.

Giải bài toán nơi thừa, nơi thiếu cán bộ

Tại tổ số 1, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh Hoàng Tùng cho biết, khó khăn nổi lên hiện nay là hệ thống dữ liệu chuẩn, dùng chung chưa đồng bộ.

Theo đồng chí, nếu dữ liệu không thống nhất, đồng bộ thì việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ gặp nhiều vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại tổ số 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo phường An Khánh kiến nghị TPHCM sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung, trong đó ưu tiên dữ liệu phục vụ điều hành đô thị và quy hoạch. Đồng thời, có thể thí điểm triển khai tại một số địa phương để rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng chí Hoàng Tùng nêu một số vướng mắc và đề nghị sớm kiện toàn, thành lập Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh Hoàng Tùng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đánh giá quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt những kết quả bước đầu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh cho rằng, vẫn còn một số khó khăn, đáng chú ý là thiếu cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

Đồng chí kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng này để bảo đảm điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác nhân sự, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết, thành phố đang triển khai đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ nhằm giải quyết bài toán nơi thừa, nơi thiếu.

Tuy nhiên, thực tế tại cơ sở đang phát sinh khó khăn: có địa phương thừa cán bộ nhưng lại thiếu cán bộ chuyên môn. Trong khi đó, một số nơi thừa thì mong muốn giữ lại số cán bộ dôi dư do khối lượng công việc lớn, dẫn đến việc luân chuyển gặp trở ngại.

Từ đó, đồng chí đề nghị các địa phương có cán bộ dôi dư cần phối hợp, tạo điều kiện để luân chuyển về các nơi đang thiếu, bảo đảm yêu cầu chung của thành phố.

Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trao đổi về các vướng mắc trong tổ chức vận hành, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, hiện nay nhiều địa phương gặp khó khăn ở các nội dung như tài chính, biên chế nhân sự, bố trí sắp xếp trụ sở nhà đất, tích hợp phần mềm và hệ thống quản lý - điều hành.

Vì vậy, thành phố cần tiếp tục tăng cường hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Các đại biểu thảo luận ở tổ số 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhằm tạo điều kiện cho địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong năm 2025, thành phố đã bố trí nguồn dự phòng cho các địa phương lên tới 4% tổng nguồn kinh phí phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, đến nay nguồn này còn dư hơn 1.300 tỷ đồng chưa sử dụng hết.

Đối với phân cấp đầu tư, trong 5 năm tới, thành phố dự kiến bố trí 84.000 tỷ đồng cho 168 phường, xã, đặc khu nhằm giúp địa phương chủ động xem xét, quyết định đầu tư các dự án cấp thiết, cần triển khai ngay, theo nguyên tắc bình quân khoảng 100 tỷ đồng/địa phương/năm.

Giao trách nhiệm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho địa phương

Trao đổi chung về các nội dung trên, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố phân cấp mạnh cho các địa phương, đồng thời phải bố trí nguồn lực tương xứng để địa phương có điều kiện triển khai công việc.

Đồng chí lưu ý, việc phân bổ kinh phí cần linh hoạt, phù hợp đặc thù của từng địa bàn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại tổ số 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố sẽ giao trách nhiệm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các địa phương để chủ động thực hiện, qua đó tạo động lực thi đua, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương.

Về sắp xếp, sử dụng biên chế, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, nguyên tắc là phải chấp hành đúng quy định theo khung biên chế chung. Thành phố có thể xem xét một số trường hợp cá biệt, nhưng sẽ rà soát tổng thể, nơi nào thừa theo khung thì phải luân chuyển về nơi thiếu.

Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ TPHCM làm việc trực tiếp với các địa phương để xây dựng lộ trình tinh giản biên chế, luân chuyển và cân đối hài hòa giữa nơi thừa - nơi thiếu cán bộ trong toàn thành phố.

Nhìn nhận thực tế đang thiếu đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá, TPHCM phải có giải pháp căn cơ về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong đó, cần tổ chức đào tạo theo hướng “cầm tay chỉ việc” để cán bộ “biết làm” và “làm ngày càng giỏi hơn”.

Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức phân công, phân nhiệm phù hợp để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả cao nhất.

Giám sát, kiểm tra trên môi trường số Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Hồ Nam cho rằng, cần tiếp tục đổi mới và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tại các địa phương. Hiện nay, ngành Kiểm tra Đảng đã triển khai Trung tâm điều hành giám sát, kiểm tra trên môi trường số, qua đó hỗ trợ đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình; xây dựng không gian điều hành tập trung, đồng bộ, hiện đại; phục vụ công tác giám sát, kiểm tra dựa trên dữ liệu; cảnh báo sớm nguy cơ, phòng ngừa vi phạm. Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

>>Dưới đây là một số hình ảnh tại các tổ thảo luận (ảnh: Việt Dũng, Văn Minh):

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong dự thảo luận tại tổ

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu trong phiên thảo luận tổ

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh dự phiên thảo luận tổ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự phiên thảo luận tổ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông dự phiên thảo luận tổ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự phiên thảo luận tổ

Các đại biểu thảo luận tại các tổ

Tin liên quan Đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân

VĂN MINH - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG