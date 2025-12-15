Tận dụng cơ chế mới từ Nghị quyết 98 (sửa đổi) để thúc đẩy TPHCM tăng trưởng

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh nhu cầu nhà ở giá thấp còn rất lớn, cần chuẩn bị phương án cao hơn để người dân an cư lạc nghiệp, yên tâm đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Chiều 15-12, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tiếp tục phiên làm việc buổi chiều. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc tồn đọng

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung trọng tâm liên quan mục tiêu tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường, chống ngập, nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố không ma túy và bảo đảm an ninh trật tự...

Nhận định bối cảnh thế giới và trong nước tiếp tục tác động đến tăng trưởng, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho biết, viện đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng của TPHCM năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, có 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026. Trong đó, kịch bản thuận lợi nhất là nếu TPHCM tận dụng tốt cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung) cho các dự án cụ thể, thúc đẩy dòng vốn từ dự án trọng điểm mà các nhà đầu tư chiến lược tham gia (từ 10 tỷ USD/dự án) thì TPHCM có thể tăng trưởng từ 10,5% - 11%.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, nếu các “điểm nghẽn” của giải ngân đầu tư công và xử lý dự án tồn đọng - chủ yếu liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án giao thông và metro - cùng việc Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM thu hút dòng tiền và dòng vốn mới được kích hoạt, tạo dư địa để thành phố đạt kịch bản tăng trưởng vượt 10,5% - 11% là khả thi.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đạt mục tiêu này, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đề xuất, thành phố tập trung chỉ đạo dứt điểm các vụ việc tồn đọng, nhất là liên quan đến các dự án.

Cùng với đó, hình thành và duy trì các "đội đặc nhiệm" về giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số nhằm hỗ trợ địa phương ở các khâu triển khai đầu tư công và làm việc với nhà đầu tư chiến lược.

Thành phố cần có cơ chế làm việc linh hoạt, trực tiếp để đồng kiến tạo, cùng làm việc, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro với các nhà đầu tư chiến lược.

Giải quyết dứt điểm dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, thành phố đã xây dựng đề án giảm ô nhiễm môi trường. trong đó, xác định ô nhiễm không khí là nhóm nhiệm vụ cần ưu tiên giải pháp “làm ngay”.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chương trình đến năm 2030 tập trung 2 nhóm chính: xác định và kiểm soát nguồn ô nhiễm từ giao thông và công nghiệp, với quy mô trên 12 triệu phương tiện giao thông và khoảng 23.000 cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm.

Theo đó, TPHCM triển khai đề án chuyển đổi giao thông cá nhân sang giao thông công cộng (bao gồm chuyển đổi xe buýt từ xăng sang điện, khí CNG); phát triển đường sắt đô thị; đẩy tỷ lệ taxi sử dụng điện lên khoảng 70%.

Đồng thời áp dụng các chính sách khuyến khích và hạn chế theo lộ trình nhằm giảm dần phương tiện gây ô nhiễm tại khu vực trung tâm.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 kéo giảm ô nhiễm không khí xuống mức thấp nhất trong các nguồn ô nhiễm chủ yếu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, chuyển đổi xanh cần có chính sách và lộ trình phù hợp, với sự đồng thuận và hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương; đề nghị Sở NN-MT khẩn trương di dời các cụm công nghiệp, cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; rà soát, củng cố lại hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn.

Trao đổi về giải pháp chống ngập, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị, Sở NN-MT triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng phải được giải quyết dứt điểm trong năm 2026. Đồng thời mở rộng các giải pháp chống ngập tổng thể, kể cả phương án mời gọi hợp tác với đối tác nước ngoài.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về ùn tắc giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, hiện thành phố có khoảng 1 triệu ô tô và 10 triệu xe mô tô; nhu cầu đi lại tăng nhanh nên giờ cao điểm và khu vực cửa ngõ thường xuyên ùn ứ.

Thành phố đang học tập kinh nghiệm quốc tế, theo hướng phát triển hạ tầng giao thông bền vững, hiện đại; đầu tư hệ thống đường bộ, cao tốc, đường vành đai, cầu tại các cửa ngõ.

TPHCM hiện có 79 công trình trọng điểm, đa phần là công trình giao thông; mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành khung hạ tầng đường bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen cho 12 tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về đường sắt đô thị, thành phố đang chuẩn bị đề án khoa học, rõ ràng; đặc biệt với Nghị quyết 98 (sửa đổi, bổ sung), thành phố được áp dụng cơ chế rút gọn, tạo điều kiện đẩy nhanh thủ tục.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu từ nay đến 2030 hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị (tổng chiều dài 190km), đến năm 2035 hoàn thành thêm 5 tuyến.

Thành phố cũng xác định yêu cầu kết nối đa phương thức, tổ chức giao thông thông minh, phát triển giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và hoạch định đô thị đồng bộ theo tinh thần “kéo giao thông công cộng đến gần người dân, đẩy phương tiện cá nhân ra xa”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Bằng khen cho 14 cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước mắt, thành phố tập trung tối ưu hiện trạng hạ tầng: điều khiển từ xa khoảng 2.000 nút giao thông có đèn tín hiệu; ứng dụng AI tối ưu lưu lượng; triển khai bản đồ số. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Thành phố cũng định hướng mở rộng mạng lưới xe buýt, tăng kết nối đa phương thức; đầu tư cho các địa phương mở rộng vỉa hè; từng bước phát triển xe đạp; sắp xếp lại khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với tổ chức giao thông.

Tiếp tục mời gọi nhà đầu tư chiến lược chỉnh trang đô thị

Về nhà ở xã hội, năm 2025, Chính phủ giao TPHCM phải hoàn thành 13.040 căn (đến nay thành phố đạt 97% kế hoạch giao). Năm 2026, thành phố được giao lên 28.500 căn.

Để đạt mục tiêu này, thành phố chuẩn bị quỹ đất với 38 dự án đang rà soát và có chủ trương đầu tư; quy hoạch khoảng 732ha tại các khu vực phát triển nhà ở.

Với các thể chế, cơ chế đã được khơi thông, thành phố kỳ vọng hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, thành phố vừa giải quyết vấn đề môi trường, vừa chỉnh trang đô thị và cải thiện thoát nước.

Theo đề án, có 39.600 căn cần di dời; thành phố đã xây dựng kế hoạch và bố trí 38 dự án đầu tư công, để đáp ứng khoảng 22.000 căn.

Đồng thời tiếp tục mời gọi một số nhà đầu tư chiến lược tham gia chỉnh trang đô thị. Chỉ tiêu di dời nhà ven kênh rạch được đánh giá có tính khả thi cao.

Trao đổi lại, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý không chủ quan, không hài lòng với kết quả bước đầu, bởi nhu cầu nhà ở giá thấp còn rất lớn, nhất là giai đoạn tới khi người dân từ nhiều nơi đến thành phố sinh sống, làm việc.

Do đó, cần chuẩn bị phương án cao hơn để người dân an cư lạc nghiệp, yên tâm đóng góp cho sự phát triển của TPHCM.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về chỉ tiêu xây dựng “thành phố không ma túy”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhận định, ma túy là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Để đạt mục tiêu các xã, phường, đặc khu không ma túy, TPHCM cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp.

Trong đó, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, phát động phong trào thi đua toàn dân phòng, chống ma túy đến tận khu phố, ấp.

Các lực lượng thuộc khối nội chính tăng cường trấn áp, xử lý nghiêm đối tượng, ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán ma túy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

VĂN MINH - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG