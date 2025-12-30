Bàn giao ngôi nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung” ở Huế

TP Huế phấn đấu đến ngày 16-1-2026 sẽ hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà xây mới còn lại trong "Chiến dịch Quang Trung".

Khánh thành và bàn giao ngôi nhà đầu của "Chiến dịch Quang Trung” ở Huế

Sáng 30-12, UBND TP Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đức, thôn Đồng Xuân, xã Lộc An. Đây là ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong "Chiến dịch Quang Trung” thực hiện tại TP Huế.

Trước đó, nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Huế khẩn trương triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần “Thần tốc – Táo bạo – Hiệu quả”, chạy đua với thời gian để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng cho người dân.

Sau 25 ngày triển khai, đến nay TP Huế đã hoàn thành sửa chữa 40/40 căn nhà; xây mới hoàn thành 2 căn nhà tại xã Lộc An; 3 căn nhà xây mới còn lại tại xã Khe Tre đã đạt trên 85% khối lượng và đang được các lực lượng tập trung tổng lực thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 16-1-2026, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tặng quà cho đại diện hộ gia đình đầu tiên nhận nhà mới do "Chiến dịch Quang Trung” ở Huế thực hiện

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế biểu dương, ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia triển khai chiến dịch, góp phần sớm hoàn thiện và bàn giao những ngôi nhà kiên cố, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật cho người dân. Đồng thời, bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã quan tâm, chung tay hỗ trợ nguồn lực để giúp các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ xây dựng lại nhà ở.

"Sự giúp đỡ kịp thời, nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân là những viên gạch hồng góp phần vun đắp niềm tin, thắp lên hy vọng cho người dân trong những thời điểm khó khăn nhất", ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế mong muốn các hộ gia đình được thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ ý nghĩa này tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo lao động, sản xuất, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, sớm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

VĂN THẮNG