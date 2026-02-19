Lật thuyền trên sông Gianh, 2 người tử vong

Vụ lật thuyền trên sông Gianh trưa 19-2 khiến 2 người tử vong, 2 người mất tích. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Các lực lượng cứu hộ địa phương tìm kiếm các nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-2, ông N.V.T (68 tuổi, trú xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) cùng 6 người thân trong gia đình di chuyển bằng thuyền trên sông Gianh để sang địa bàn xã Tuyên Hóa. Khi thuyền gần cập bờ, bất ngờ gặp sự cố và bị chìm, khiến cả 7 người rơi xuống sông trong tình trạng hoảng loạn, chới với giữa dòng nước.

Xã Tuyên Bình nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Phát hiện vụ việc, một thuyền nhỏ hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, phối hợp ứng cứu người gặp nạn. Nhờ đó, 4 người may mắn được đưa lên bờ an toàn.

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 2 người khác hiện vẫn đang mất tích. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, dân quân và người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên suốt nhiều giờ trên sông.

Đến chiều cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, ổn định tinh thần người thân các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

MINH PHONG