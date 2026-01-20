Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khảo sát Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc

Sáng 20-1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM khảo sát thực địa phục vụ công tác thẩm tra dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc). Đây là dự án dự kiến trình HĐND TPHCM xem xét quyết định chủ trương đầu tư vào kỳ họp thứ 8.

Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Công Danh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP và lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua.

Đoàn đã khảo sát tại khu vực dự kiến triển khai dự án và các tuyến giao thông có chức năng chia sẻ lưu lượng với đường Vĩnh Lộc, nhằm đánh giá trực tiếp hiện trạng hạ tầng, tổ chức giao thông và phạm vi ảnh hưởng của dự án đối với khu dân cư, khu công nghiệp và kết nối liên vùng.

Đoàn khảo sát thực địa nơi dự kiến triển khai dự án nhằm phục vụ công tác thẩm tra dự án chuẩn bị trình kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8. Ảnh: C.V.

Tại buổi khảo sát, đoàn tập trung xem xét sự cần thiết đầu tư, phạm vi - quy mô dự án, khả năng mở rộng mặt cắt tuyến đường lên 30m với chiều dài khoảng 7,1km, phương án kết nối giao thông với các trục chính như Trần Văn Giàu, Quốc lộ 1A và Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc. Đồng thời đánh giá tác động giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các khu vực dân cư liên quan.

Dự án được đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng tích hợp cả phần xây lắp và bồi thường, giải phóng mặt bằng, với tổng mức đầu tư khoảng 6.870 tỷ đồng, phân loại dự án nhóm A, thời gian thực hiện đến năm 2028.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị, giảm ùn tắc, tăng cường kết nối liên vùng và phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt.

Kết luận buổi khảo sát, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM, nhấn mạnh đây là dự án giao thông quan trọng, có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và định hướng phát triển không gian đô thị khu vực phía Tây thành phố.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ các nội dung về quy hoạch, phương án bồi thường - tái định cư, cân đối nguồn vốn và tiến độ thực hiện, giải trình các ý kiến còn khác nhau làm cơ sở để Ban thẩm tra, trình HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền tại kỳ họp HĐND TPHCM.

CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG