TPHCM: Đề nghị tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa

Ngày 2-2, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM về việc chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, thi công.

Theo Sở QH-KT, doanh nghiệp đang khẩn trương triển khai thi công. Tuy nhiên, tại một số khu vực có tính chất đặc thù, là không gian công cộng và điểm nhấn của trung tâm thành phố như khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, việc thực hiện “chưa được quan tâm đúng mức”, ảnh hưởng đến diện mạo khu vực. Qua quan sát thực tế và ý kiến phản ánh từ cộng đồng, nhiều hạng mục, hình thức triển khai đang gây tranh luận về tính thẩm mỹ, sự hài hòa cảnh quan, màu sắc.

Chỉnh trang khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với công trình kiến trúc chợ Bến Thành, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có ý kiến về việc sơn lại công trình. Sở QH-KT nêu rõ đây là công trình di tích thuộc danh mục kiểm kê, cần lưu ý việc sơn lại phải được sự chấp thuận của tổ chức quản lý trực tiếp; bảo đảm chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật; màu sắc theo đúng hiện hữu, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí.

Đối với các công trình tượng đài, tháp tại Hồ Con Rùa, Sở QH-KT cho biết công trình chưa được xếp hạng di tích, không thuộc danh mục kiểm kê. Tuy vậy, đây là các công trình công cộng đã ăn sâu vào tiềm thức người dân, nên việc sơn lại cần lưu ý theo màu sắc hiện hữu, bảo đảm chất lượng và đúng quy trình kỹ thuật.

Chỉnh trang khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sở QH-KT cho hay qua rà soát, phương án doanh nghiệp đưa ra và thực tế đang thi công có khác biệt về màu sắc, phạm vi thực hiện; chưa xác định các nội dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai hay chưa. Việc thay đổi màu sắc đã ảnh hưởng trực tiếp đến không gian cảnh quan và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Từ đó, Sở QH-KT đề nghị Sở Xây dựng tạm dừng việc chỉnh trang khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành và vòng xoay Hồ Con Rùa; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương cung cấp phương án đang thi công và giải trình sự khác biệt so với phương án đã được UBND TPHCM chấp thuận.

Bên cạnh đó, Sở QH-KT dự kiến tổ chức họp lấy ý kiến các hội ngành nghề và chuyên gia; sau đó doanh nghiệp hoàn thiện phương án đối với khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng để báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định.

THANH HIỀN