Hình ảnh bên trong công viên số 1 Lý Thái Tổ trước giờ khánh thành

Chiều 12-2, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trước thời điểm diễn ra lễ khánh thành công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM) cho thấy công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, chu đáo.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ chính thức khánh thành tối 12-2, đưa vào sử dụng giai đoạn 1, mở ra thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, giàu ý nghĩa giữa lòng đô thị.

Biểu tượng "Giọt nước" tạo ấn tượng mạnh, là điểm nhấn của công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP trước thời điểm diễn ra buổi lễ cho thấy công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, chu đáo. Tại khu vực sân khấu chính, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông nền, bàn ghế được kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối. Các hạng mục phụ trợ cũng được rà soát để bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn. Quanh bờ hồ “Giọt nước”, đội ngũ chuẩn bị hoa đăng tất bật sắp đặt, tạo điểm nhấn cho không gian buổi lễ vào tối nay.

Sẽ có 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo nên một không gian lung linh, lặng lẽ, như khu rừng ánh nến, tưởng niệm những con người đã không may mắn trong đại dịch Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đội ngũ chuẩn bị hoa đăng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong chuỗi hoạt động lễ khánh thành còn có triển lãm về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tái hiện những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong giai đoạn cam go.

Lễ cắt băng khánh thành dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 10 phút ngày 12-2.

Khu vực triển lãm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong 9 dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới. Khu đất rộng 4,3ha giữa trung tâm thành phố từng mang nhiều giá trị thiên nhiên, lịch sử và tinh thần, đã trải qua nhiều năm bị bỏ hoang. Việc hồi sinh không gian này thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.

Trên những bậc cấp có in hình những dấu chân đá, biểu trưng cho hành trình sống và ký ức còn lại. Ảnh HOÀNG HÙNG

Những hàng cây cổ thụ tạo không gian xanh mát cho công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân viên kiểm tra từng hạng mục đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - HOÀNG HÙNG