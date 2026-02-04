Lắng nghe, kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp về chỉnh trang đô thị

Ngày 4-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM về thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố.

Chỉnh trang khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị, trong đó có việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đất đai của thành phố, một số công trình đã và đang được hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các sở, ngành, đơn vị đã thực hiện đúng theo chủ trương, quy trình và quy định; phù hợp nguyên tắc bảo tồn di tích và chi tiết kiến trúc, có tính mỹ quan tổng thể với kiến trúc cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên, một số nội dung chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TPHCM phương án xử lý phát sinh. UBND TPHCM đã ghi nhận các ý kiến khác nhau, phản hồi của người dân và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Phần mái chợ Bến Thành, phường Bến Thành đang được sơn sửa, làm mới để tạo diện mạo khang trang trước tết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để nhân dân nắm bắt đầy đủ thông tin, đồng thuận với chủ trương của thành phố và sự tham gia hiệu quả, trách nhiệm của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hóa - Thể thao và các sở, ngành rà soát quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện. Tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp, đúng theo tiến độ, đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng; dự báo các tình huống phát sinh nếu có; kịp thời cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện các công trình thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các phường, xã và đặc khu tăng cường đối thoại, vận động nhân dân trong khu vực thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà tài trợ trong việc thực hiện các chương trình chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa.

THANH HIỀN