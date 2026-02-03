Tất bật làng nghề

Gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này, nhà vườn khắp mọi miền đất nước đang tất bật thu hoạch, đóng gói hoa kiểng để đưa ra thị trường. Năm nay thời tiết một số vùng không thuận lợi, nhưng ở các làng nghề, hoa kiểng vẫn được chăm bón tốt, hứa hẹn một mùa xuân đầy sắc màu.

Quất trúng mùa, đào nở sớm

Các làng nghề truyền thống tại Hà Nội, như: làng đào Nhật Tân, làng quất Tứ Liên, làng đào La Cả đã bắt đầu tấp nập người mua, người bán; trong khi quất được xem là được mùa thì các làng đào nở sớm khiến người trồng lo lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các vườn đào ở Nhật Tân và La Cả (TP Hà Nội), đào đã bắt đầu khoe sắc trong tiết trời ấm. Một số chủ vườn cho biết, nếu từ nay tới tết, thời tiết ấm lên có thể “điểm rơi” của đào không trúng như mọi năm. Ông Đặng Bá Lam (người trồng đào ở La Cả) cho hay, theo kinh nghiệm của ông, những năm nhuận đào sẽ nở đẹp, nhưng với điều kiện người trồng đào phải canh được thời gian phù hợp để tuốt lá. Vào năm nhuận, người trồng đào sẽ tuốt lá muộn hơn 10-15 ngày so với thường lệ. Ông Lam nhận định, giá cả đào năm nay sẽ dễ chịu hơn và không “ảo giá” như năm trước.

Vườn cúc mâm xôi ở xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. ẢNH: TÍN HUY

Ngược lên làng đào Nhật Tân, anh Nguyễn Đức Quân (phường Hồng Hà, TP Hà Nội) cho biết, giá cả đào còn tùy thuộc vào đào nở đẹp hay không. Gia đình anh có khoảng 700 gốc, chủ yếu là đào huyền, tới nay đã bắt đầu bán cho khách có nhu cầu. Năm nay, chính quyền phường Hồng Hà nghiêm cấm các hộ dân trồng đào, trồng quất bày bán ở vỉa hè, nên việc kinh doanh phải thay đổi. “Thường thì người chơi đào phải vào tận vườn để xem, mua rồi chở về, hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển. Theo tôi, xu hướng năm nay người chơi quan tâm nhiều tới đào phai, trong khi bích đào truyền thống có dấu hiệu chững lại”, anh Quân chia sẻ.

Đến làng quất cảnh Tứ Liên (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), không khí mua sắm có phần nhộn nhịp hơn, khi phần lớn các nhà vườn đều có khách mua hoặc đặt trước. Theo một số chủ nhà vườn, xu thế chơi quất cảnh năm nay cũng giống như mọi năm, người thích quất bon sai nhỏ, người lại thích để trong bình gốm Bát Tràng hoặc để trong bể to.

Tại TPHCM, trên đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hiệp Bình), những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều điểm bán mai tết đồng loạt mở ra, phục vụ người dân TPHCM. Nhiều nhà vườn ở làng mai Thủ Đức đã vận chuyển mai ra trưng bày dọc tuyến đường, tạo nên con đường mai độc đáo khi mùa xuân đang về. Hàng trăm chậu mai lớn nhỏ được xếp ngay ngắn, từ mai bonsai, mai ghép đến những cây mai cổ thụ có dáng thế cầu kỳ.

Các chủ vườn mai cho biết, mai được đưa ra bán đều là mai trồng lâu năm tại làng mai Thủ Đức. Một số chủ vườn cho hay, như mọi năm, phải đem mai ra bán sớm hơn các loại hoa kiểng khác, để khách có thời gian chọn lựa kỹ càng. Ông Trần Duy Ngọc, chủ vườn mai Thu Ngọc, một vựa mai có tiếng ở phường Hiệp Bình, cho biết, thời điểm này, vườn chỉ bán mai chưa lặt lá với nhiều loại khác nhau.

Tuy nhiên, giống mai ông bán chạy nhất những ngày qua là loại mai “siêu bông Sài Gòn”, bởi đây là giống mai có bông lớn hơn, màu sắc đẹp và mùi thơm hơn so với mai giảo Thủ Đức truyền thống. “Đặc tính nổi bật của giống này là nở hoa theo chùm, một nụ có thể bung ra từ 4-12 chân bông, nên mật độ hoa dày đặc và rực rỡ. Chính vì vậy, những gốc nhỏ có giá tầm 1 triệu đồng đang rất hút hàng, dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến tết”.

Ăn ngủ cùng hoa

Những ngày này, tại thủ phủ quất cảnh Cẩm Hà (phường Hội An Tây) hay các vườn mai ở An Khê (TP Đà Nẵng), nhịp lao động trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Người trồng quất, trồng mai tất bật chạy đua từng ngày với thời tiết để kịp đưa ra thị trường những chậu quất sai quả, những gốc mai bung nở đúng độ xuân.

Trên các tuyến đường dẫn vào làng Cẩm Hà, nhất là khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, không khí lao động hối hả hiện rõ ở từng nhà vườn. Người thì cắt tỉa cành, người tỉ mẩn chăm thân cây, nhặt từng chiếc lá để hoàn thiện dáng cây trước ngày xuất bán. Giữa khu vườn quất đang độ chín quả, bà Nguyễn Thị Bé (58 tuổi, phường Hội An Tây) thoăn thoắt đưa kéo cắt bớt những cành tăm, chỉnh lại thế cây cho cân đối. Theo bà Bé, giai đoạn này là lúc quyết định hình thức cuối cùng của cây quất. “Cắt tỉa phải vừa tay, không mạnh quá cũng không được sơ sài. Cây phải gọn, trái nổi đều, lá xanh thì mới hút mắt người mua”, bà Bé chia sẻ.

Người trồng hoa ở phường Thới An (TPHCM) chăm chút những chậu cúc, chuẩn bị đưa ra thị trường Tết Bính Ngọ 2026. ẢNH: Đức Trung

Tại thủ phủ hoa Đà Lạt, người trồng hoa lily, hoa đồng tiền đang lo lắng về nhân công. Đang chăm sóc hơn 2.000m2 hoa đồng tiền và 1.000m2 hoa lily, ông Lê Văn Diệp (làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), cho biết: “Năm nay giá củ hoa lily khá cao, hơn 20.000 đồng/củ, trong khi mấy năm trước chỉ khoảng 15.000-17.000 đồng/củ nên chi phí đầu tư nhiều hơn, nhưng bù lại thời tiết năm nay khá thuận lợi, các loại hoa phát triển tốt”.

Cách đó không xa, tại làng hoa Thái Phiên (phường Lâm Viên - Đà Lạt), các hộ dân cũng đang ráo riết tìm lao động phổ thông để tập trung cho những ngày thu hoạch sắp tới. Chị Lê Thanh Hải chia sẻ: “Thông thường người lao động sẽ về quê sớm từ khoảng 20-23 tháng Chạp để giảm bớt chi phí đi lại, nhưng cao điểm thu hoạch tập trung sau đó từ 3-4 ngày nên sẽ thiếu hụt lao động có sức khỏe tốt. Mức thuê lao động dịp tết khoảng 1 triệu đồng/ngày hoặc 300.000 đồng/thùng, gấp đôi ngày thường”.

Tại Khánh Hòa, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, dù còn nhiều khó khăn, các nhà vườn vẫn bám trụ sản xuất, chăm sóc những luống hoa còn lại, kỳ vọng kịp cung ứng cho thị trường tết. Ông Trịnh Văn Trung, quản lý nhà vườn Tiểu Tử Thiên (phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nói: Nhiều gốc mai cao khoảng 3m, trị giá hàng trăm triệu đồng, bị rụng lá, hư nụ do nước lũ, các hợp đồng cho thuê mai với cơ quan, khách sạn tại khu vực Nha Trang đã ký trước đó, nay phải thuê mai từ nơi khác để giao, nhằm bảo đảm uy tín.

Tương tự, ở phường Hòa Thắng (tỉnh Khánh Hòa), nơi được xem là vùng cung ứng hoa cúc tết lớn của khu vực Nam Trung bộ, người dân tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Hộ gia đình ông Đoàn Trúc Hưng (phường Hòa Thắng) đã thuê đất trồng gần 1.000 chậu cúc pha lê và cúc đại đóa phục vụ tết. Trận lũ vừa qua khiến vườn hoa ngập sâu gần 1m trong 4-5 ngày thiệt hại hơn một nửa. Nhiều nhà vườn tại đây cũng phải thay đất, đổi chậu, xử lý nấm bệnh, công việc được triển khai liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí ăn ngủ cùng hoa.

Liên quan đến việc “giải cứu” hoa cúc mâm xôi nở sớm trong nhiều ngày qua ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long), ngày 2-2, ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết, nhờ triển khai đồng bộ nhiều kênh bán hàng và giới thiệu sản phẩm, trong đó có bán trực tiếp tại vườn và qua các nền tảng số, nông dân làng hoa Cái Mơn (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) đã tiêu thụ được gần 70% cúc mâm xôi nở sớm. Vụ hoa tết năm nay, toàn xã trồng khoảng 1,2 triệu chậu cúc mâm xôi, trong đó có hơn 300.000 chậu nở sớm, chiếm khoảng 30%-35% diện tích.

NHÓM PV