TPHCM: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, thi công xuyên tết

Sáng 12-2, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư, yêu cầu tăng tốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh tinh thần tổ chức thi công xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để gián đoạn tiến độ.

Theo Sở Xây dựng, thời gian qua, thành phố đã hoàn tất nhiều thủ tục quan trọng để khởi công, động thổ loạt dự án chiến lược với thời gian rút ngắn tối đa như Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ… Đồng thời, các dự án lớn như đường Vành đai 3, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu đường Nguyễn Khoái… cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Tuy nhiên, hiện chỉ có dự án đường Vành đai 3 (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư) và dự án Rạch Xuyên Tâm (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư) tổ chức thi công trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Sở Xây dựng đề nghị các dự án khác chủ động bố trí nhân lực, thiết bị để duy trì thi công liên tục.

Đối với nhóm dự án đang triển khai như đường Vành đai 2, đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 (đoạn qua địa bàn khu vực Bình Dương), cao tốc TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn…, các chủ đầu tư cần rà soát khối lượng còn lại, tập trung nguồn lực, xây dựng kế hoạch khoa học, tính toán yếu tố thời tiết, vật liệu, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Với các dự án vừa động thổ, yêu cầu đặt ra là khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, tranh thủ mùa khô và cả thời gian nghỉ tết để sẵn sàng triển khai đồng loạt ngay sau kỳ nghỉ, tránh tình trạng chờ thủ tục.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, việc tăng tốc các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 của TPHCM. Cùng với đó, các đơn vị cần quan tâm đầy đủ chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia thi công xuyên tết.

