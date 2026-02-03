Phường Bà Rịa: Tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm

Phường Bà Rịa (TPHCM) hiện đang triển khai 4 dự án hạ tầng trọng điểm. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế - đô thị của địa phương.

Giao thông nối nhịp

Những ngày giáp Tết, công trường dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Bà Rịa vẫn hối hả. Đội ngũ kỹ sư và công nhân đang xử lý nền đất, đắp cát, khoan cọc nhồi, chuẩn bị cho giai đoạn hoàn thiện mặt đường. Theo đại diện Ban Quản lý dự án chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa -Vũng Tàu - chủ đầu tư dự án cho biết, toàn tuyến hiện có gần 700 công nhân đang thi công tại các dự án thành phần, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong quý IV-2026.

Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 16,39 km, tổng mức đầu tư 13.898 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua phường Bà Rịa, phường Tam Long, phường Phước Thắng và xã Long Điền với 3 dự án thành phần đã và đang được triển khai. Trong đó, đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn qua địa bàn phường Bà Rịa có chiều dài 6,71 km, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Mặt cắt ngang gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp.

Thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Bà Rịa. Ảnh: QUANG VŨ

Riêng đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn qua địa bàn phường Bà Rịa có chiều dài 6,71 km, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Mặt cắt ngang gồm 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Đoạn đường này được khởi công từ tháng 4-2025. Công trình chia làm 33 mũi thi công, với số lượng công nhân 393 người. Đến nay đã hoàn thành 35/190 mố trụ; 300/1.600 dầm Super T; cọc khoan nhồi 978/1.500 cọc.

Không khí thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn phường Bà Rịa khẩn trương những ngày cuối năm. Ảnh: QUANG VŨ

Theo lãnh đạo phường Bà Rịa, đây là tuyến đường trọng điểm mang tính chiến lược, đưa địa phương mở ra không gian phát triển mới về đô thị, công nghiệp, cảng biển và du lịch biển. Trục kết nối hoàn chỉnh sẽ tăng sức hấp dẫn cho phường Bà Rịa và các đô thị ven biển phụ cận. Giao thông thông suốt, thời gian di chuyển ngắn và an toàn cũng góp phần thu hút, gia tăng lượng du khách, thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ, từ đó nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Triển khai nhiều dự án chỉnh trang đô thị

Bên cạnh tập trung cho giao thông liên vùng, phường Bà Rịa còn dành nhiều nguồn lực để chỉnh trang, hoàn thiện không gian đô thị.

Đó là, dự án kè hai bờ sông Dinh dài 542m (đoạn từ cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ) có tổng mức đầu tư hơn 179 tỷ đồng đã hoàn thành, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị; đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước sông Dinh cũng được đầu tư.

Các công trình trọng điểm giúp phát triển hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân. Ảnh: QUANG VŨ

Dự án này gồm các hạng mục: nạo vét, mở rộng lòng sông (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước); gia cố bờ kè 2 bên khoảng 3.070m; xây dựng 6 tuyến đường giao thông; xây dựng công viên cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải.

Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công xây dựng quý II-2026 và hoàn thành trong quý IV-2028. Khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng ven hai bờ sông Dinh; giữ đất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân hai bên bờ sông. Công trình cũng giúp cải thiện môi trường sống, giảm thiểu ô nhiễm khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điểm nhấn về cảnh quan, du lịch và môi trường sinh thái cho địa phương.

Phối cảnh dự án kè sông Dinh từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước sông Dinh

Ngoài ra, dự án đường Nguyễn Thái Học cũng được đầu tư nhằm kết nối hạ tầng kỹ thuật nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng của khu vực, đặc biệt, kết nối hai khu tái định cư 30-4 và Bắc Hương lộ 10 đã xây dựng.

Theo đó, tuyến đường Nguyễn Thái Học có chiều dài khoảng 643,89m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 106 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10-2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2026.

Cùng với đó, phường Bà Rịa cũng đang triển khai đầu tư dự án đường Lý Thái Tổ nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần ổn định an sinh xã hội, tạo đà phát triển kinh tế cho khu vực. Tuyến đường có chiều dài khoảng 347m với tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng. Địa phương đang thực hiện công tác chi trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các dự án trọng điểm này hoàn thành sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị Bà Rịa, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

QUANG VŨ