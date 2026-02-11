Hé lộ nhóm doanh nghiệp muốn rót vốn vào khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm

Ngày 10-2, Sở Tài chính có Công văn số 3730 báo cáo UBND TPHCM về việc kiến nghị của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC liên quan dự án khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Công ty) có kiến nghị muốn nhận được ý kiến phản hồi chính thức về việc cho phép huy động nhà đầu tư bên ngoài (tỷ lệ 35%) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng vốn góp, và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên Tập đoàn Lotte sau khi có sự tham gia của nhà đầu tư bên ngoài.

Dự án khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hiện tại, công ty đang thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng, trên cơ sở tiền đề là UBND TPHCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Sau khi xác định được nhà đầu tư tham gia dự án với tỷ lệ 35%, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ chính thức để UBND TPHCM thẩm định và phê duyệt”

Công ty cũng cung cấp danh sách các nhà đầu tư tiềm năng đang được thảo luận và phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn trong nội bộ các thành viên thuộc Tập đoàn Lotte. Theo đó, các nhà đầu tư mà Công ty này nhắc đến là CTCP Đầu tư bất động sản Sơn Kim; CTCP Tư vấn đầu tư Hướng Việt; CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt.

Nhà đầu tư mong sớm nhận được ý kiến phản hồi tích cực và chính thức của UBND TPHCM và Sở Tài Chính đối với nội dung kiến nghị. Qua đó, khi dự án được tái khởi động, công ty có thể đóng góp vào việc hình thành khu trung tâm tài chính quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Qua rà soát, hợp đồng thực hiện dự án đầu tư và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TPHCM, cũng như các quy định hiện hành, Sở Tài chính kiến nghị UBND TPHCM có văn bản phản hồi cho Công ty TNHH Lotte Properties HCMC chấp thuận về nguyên tắc cho phép nhà đầu tư được thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp giữa các công ty thành viên trong Tập đoàn Lotte và chuyển nhượng tối đa 35% phần vốn góp cho nhà đầu tư khác, khi dự án chưa khai thác, vận hành nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 52 của Nghị định 115 của Chính phủ.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC có trách nhiệm xác định cụ thể nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, nộp đề xuất chính thức để có cơ sở xem xét theo quy định.

Yêu cầu Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính, triển khai thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác, vận hành.

Ngoài những nội dung nêu trên, nhà đầu tư còn kiến nghị một số nội dung như: miễn áp dụng mức thu bổ sung 5,4% theo quy định tại Nghị định số 103 của Chính phủ; điều chỉnh thời điểm nộp tiền sử dụng đất.

Được biết, dự án khu phức hợp thông minh (Eco Smart City) tọa lạc tại khu chức năng 2A, phường An Khánh. Dự được đề xuất đầu tư từ năm 1997 với tổng vốn hơn 20.100 tỷ đồng. Khu phức hợp này được quy hoạch gồm trung tâm tài chính, dịch vụ và khu dân cư đa chức năng.

Tháng 7-2017, Lotte ký hợp đồng thực hiện dự án với UBND TP HCM và tổ chức động thổ tháng 9-2022. Dự án có quy mô 11 tòa tháp cao 50 tầng trên diện tích hơn 7,4ha, từng được xem là điểm nhấn quan trọng tại trung tâm Thủ Thiêm.

TRÀ GIANG