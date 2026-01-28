4 giải pháp để TPHCM vượt chỉ tiêu về nhà ở xã hội

Báo SGGP số ra ngày 26 và 27-1 đăng loạt bài 2 kỳ đề cập đến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TPHCM. Với nhiều cơ chế mới thông thoáng, những vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng NƠXH lâu nay cơ bản đã được tháo gỡ. Trao đổi với Báo SGGP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh (ảnh) nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm để TPHCM tăng tốc vượt kế hoạch xây NƠXH trong 5 năm tới.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình phát triển NƠXH tại TPHCM hiện nay?

* Đồng chí HOÀNG NGUYÊN DINH: Năm 2025, TPHCM đã xây dựng hoàn thành 14 dự án với quy mô 12.799 căn, lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 17.902 căn NƠXH. Theo Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 12-1-2026, Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho TPHCM phát triển 194.297 căn NƠXH; giai đoạn 2026-2030 hoàn thành 181.257 căn.

Để triển khai thực hiện giai đoạn 2026-2027, thành phố đang thúc đẩy được 56 dự án với tổng quy mô 40.300 căn. Sở Xây dựng TPHCM sẽ tập trung đôn đốc chủ đầu tư các dự án này hoàn tất thủ tục pháp lý đến bước cấp phép xây dựng, đảm bảo đủ các điều kiện để khởi công, thi công, tạo nguồn hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2026 là 28.500 căn và cho các năm tiếp theo.

* Tại TPHCM, đâu là những vướng mắc chính ảnh hưởng đến công tác phát triển NƠXH; giải pháp tháo gỡ của thành phố là gì, thưa đồng chí?

* Vướng mắc lớn nhất được TPHCM xác định là khâu bồi thường giải phóng mặt bằng, khiến nhiều dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai. Hiện thành phố đã thành lập các Tổ công tác để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn, góp phần chung tay cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, khơi thông tiến độ thực hiện dự án.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai một số dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc về điều kiện pháp lý, thủ tục đầu tư và cơ chế tài chính. Trước hết là vấn đề quyền sử dụng đất, nhiều nhà đầu tư đang thuê đất của Nhà nước để sản xuất, kinh doanh, nhưng khu đất đó chưa được quy hoạch thành đất ở. Điều này gây lúng túng khi xác định điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, TPHCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể để có cơ sở pháp lý thực hiện.

Một vướng mắc phổ biến khác về cách thức phối hợp, xác định giá trị quyền sử dụng đất tương đương giá trị quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về NƠXH bằng hình thức nộp bằng tiền.

Dự án NƠXH dành cho lực lượng công an tại đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM

* Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Nghị quyết 260/2025/QH15 góp phần thúc đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án NƠXH như thế nào, thưa đồng chí?

* Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NƠXH và Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã tháo gỡ rất nhiều vướng mắc để phát triển dự án NƠXH.

Cụ thể, thủ tục để thực hiện dự án NƠXH trước đây nhanh nhất mất khoảng 8 tháng, nhưng với các quy định mới thì rút ngắn 50% thời gian. TPHCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thật nhanh các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án NƠXH trên địa bàn thành phố.

Trong đó, mục tiêu là triển khai đồng loạt các dự án theo quy hoạch để cố gắng đến năm 2028, có thể đạt chỉ tiêu được giao về NƠXH và có thể xây nhiều nhà hơn nữa. Đồng thời, có các chính sách khuyến khích nhà đầu tư đồng hành tham gia phát triển dự án NƠXH, góp phần an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân thành phố.

* Đồng chí có thể cho biết những định hướng của TPHCM trong phát triển NƠXH thời gian tới?

* Để đạt chỉ tiêu phát triển NƠXH được giao, TPHCM đề ra 4 giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến NƠXH thuộc thẩm quyền của thành phố. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối tượng được hưởng chính sách NƠXH phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng; nâng mức hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển NƠXH, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin về NƠXH; cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành thủ tục hành chính trong việc thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư, đất đai, quy hoạch, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng NƠXH,… theo hướng rút gọn, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

Thứ hai, thực hiện quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH độc lập, hoặc trong các dự án nhà ở thương mại tại các vị trí thuận tiện về giao thông, gắn với các trung tâm công nghiệp, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu. Thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển NƠXH; có cơ chế, chính sách ưu đãi thực chất, đủ hấp dẫn để thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư, phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng.

Thứ ba, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển NƠXH. Trong đó, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước từ Trung ương và địa phương, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung phát triển NƠXH cho thuê khu vực đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển NƠXH, đặc biệt là của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Rà soát, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ NƠXH. Nghiên cứu hình thành quỹ phát triển NƠXH, hoặc mô hình định chế tài chính phù hợp để phát triển NƠXH dài hạn, bền vững.

Thứ tư, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển NƠXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển NƠXH, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án NƠXH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích. Đồng thời, quản lý, giám sát chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng, bán, cho thuê, sử dụng căn hộ các dự án NƠXH. Đẩy nhanh hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có NƠXH trên địa bàn thành phố.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Nhiều chủ đầu tư đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng chưa được hoàn trả hoặc hướng dẫn thanh toán cụ thể khi Nhà nước thu hồi quỹ đất. TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ cách xác định chi phí, cơ quan thẩm định và thời điểm thanh toán để bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc xác định thời điểm nộp nghĩa vụ tài chính tương đương quỹ đất NƠXH cũng cần được hướng dẫn thống nhất.

