Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 24-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì cuộc họp tiểu ban để rà soát tình hình triển khai công tác tổ chức phục vụ đại hội.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tiến độ chuẩn bị đại hội, cơ cấu các báo cáo và số lượng tham luận trình bày tại đại hội; phương án cải tạo hội trường chính của đại hội; phương án thiết kế trang trí, mẫu tranh cổ động và công tác tuyên truyền; việc bố trí chỗ ngồi, nơi ăn nghỉ và hoạt động của các đại biểu, khách mời...

Đồng chí Trần Cẩm Tú chủ trì và kết luận cuộc họp. Ảnh: ĐCS

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm, hiệu quả nhiệm vụ được giao phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều, đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện tiến độ phân công, phân bổ số lượng cơ cấu báo cáo, tham luận, quy trình sinh hoạt, cơ cấu và số lượng đại biểu chính thức, khách mời… gửi Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội trước ngày 30-10.

Về công tác thiết kế, trang trí và tuyên truyền, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ VH-TT-DL đôn đốc các địa phương bảo đảm tiến độ; phối hợp các đơn vị hoàn thiện phương án bố trí khu vực Đoàn Chủ tịch, cờ, tượng Bác, bục phát biểu… gửi Văn phòng Trung ương trước ngày 29-10 để báo cáo Bộ Chính trị; đồng thời phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thống nhất phương án trang trí hội trường theo đúng quy định.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các phương án cải tạo hội trường chính phải hoàn thành trước ngày 25-12, bảo đảm tổ chức đại hội trang trọng, trang nghiêm; có phương án bố trí cụ thể chỗ ngồi của đại biểu chính thức và khách mời.

Công tác hậu cần, phục vụ đại biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ. Bộ Công an rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho đại hội; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Với khối lượng công việc lớn, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát, tránh để sót việc, chậm việc. Các thành viên tiểu ban và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực, cố gắng, bảo đảm công tác tổ chức phục vụ được thực hiện chất lượng, hiệu quả, chu đáo, an toàn tuyệt đối, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

TRẦN BÌNH