Bế mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tiếp tục nêu gương, “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung “xương sống” liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực của nhân dân.

Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực...

Ban Chấp hành Trung ương xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi - kiểm tra - đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tinh thần xuyên suốt hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn. Để chuyển chủ trương, định hướng lớn thành kết quả cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán; đề nghị quán triệt “ba trọng tâm - ba công khai - một thước đo”.

Ba trọng tâm gồm: thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai gồm: công khai tiến độ; công khai trách nhiệm; công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Một thước đo: mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Trên những kết quả của Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy; cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt và biểu dương Chính phủ, các cơ quan, địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua...

TRẦN BÌNH