Báo Sài Gòn Giải Phóng có 5 tác phẩm hay, xuất sắc được hỗ trợ trong quý 4-2025

Trong số 330 tác phẩm báo chí tham gia xét chọn, Hội đồng xét chọn đã quyết định công nhận 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc để hỗ trợ trong quý 4-2025; trong đó Báo Sài Gòn Giải Phóng có 5 tác phẩm.

Chiều 24-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM, quý 4-2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi, cho biết, số lượng tác phẩm báo chí gửi về trong quý 4 tăng vượt bậc với tổng 330 tác phẩm, ở các thể loại. Điều này cho thấy sự quan tâm và đầu tư mạnh mẽ của các cơ quan báo chí đối với các vấn đề của thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Hội đồng xét chọn đánh giá cao sự chuyên nghiệp của các tác giả khi có nhiều tác phẩm dài kỳ được đầu tư công phu, có những loạt bài kéo dài từ 15-17 kỳ, thể hiện tinh thần bám sát và theo dõi thông tin kỹ lưỡng của tác giả.

Hội đồng xét chọn cũng biểu dương các cơ quan báo chí có sự tham gia đồng đều và tích cực ở cả 6 thể loại, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cũng lưu ý các đơn vị cần rà soát kỹ thời gian gửi bài để tránh tình trạng gửi muộn hoặc nhầm lẫn giữa các quý. Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng khuyến khích các phóng viên ảnh gửi tác phẩm dự xét thưởng.

Hiện Hội đồng xét chọn đã hoàn tất thủ tục cho quý 1-2026. Dự kiến, lễ xét chọn và trao hỗ trợ quý 1 sẽ được thực hiện ngay trong đầu tháng 4-2026 để đảm bảo tính kịp thời.

Giai đoạn tới, TPHCM khuyến khích các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền vào các nội dung trọng điểm, có các bài viết chuyên sâu về việc xây dựng và triển khai các cơ chế phát triển đặc thù cho TPHCM. Đẩy mạnh các tác phẩm thuộc loại hình đa phương tiện và các diễn đàn hiến kế cho thành phố; gắn nội dung tuyên truyền với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo định hướng của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trong số 330 tác phẩm báo chí tham gia xét chọn, Hội đồng xét chọn đã quyết định công nhận 70 tác phẩm báo chí hay, xuất xuất để hỗ trợ trong quý 4-2025. Trong đó Báo Sài Gòn Giải Phóng có 5 tác phẩm, gồm: - Vệt bài "Hoàn thiện Nghị quyết 98: Đề xuất cơ chế mới để TPHCM bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế - Nghị quyết 98: Hành trình xây dựng thể chế bứt phá cho TPHCM" - Diễn đàn “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 98/2023/QH15” - Loạt bài “Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo” - Loạt bài “Hoàn thiện khung thể chế để TPHCM bứt phá” - Loạt bài “Mặt trận tổ quốc trong lòng dân”

THU HƯỜNG