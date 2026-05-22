Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa TPHCM phát triển xứng tầm

Nhấn mạnh mọi sự phát triển phải hướng đến mục tiêu người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, lãnh đạo Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục vận động Tăng ni, Phật tử tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày 22-5, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đến thăm, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM đã góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tiếp đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Cùng tiếp đoàn có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; lãnh đạo một số sở ban ngành.

Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền và cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong kết quả chung đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã luôn đồng hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố; phát huy tinh thần đoàn kết các tôn giáo; tích cực tham gia thực hiện các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội. Đồng thời, hưởng ứng, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng lãnh đạo Thành ủy TPHCM bức tranh Bác Hồ. Ảnh: VĂN MINH

Thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn của TPHCM trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, Đảng bộ, Chính quyền và cả hệ thống chính trị phải nỗ lực rất lớn để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước giao cho TPHCM. Trong quá trình đó, Thành phố rất cần sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhấn mạnh mọi sự phát triển phải hướng đến mục tiêu người dân được thụ hưởng thành quả, lãnh đạo Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục vận động Tăng ni, Phật tử tích cực tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TPHCM đã góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, Hòa thượng Thích Lệ Trang khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng TPHCM trong quá trình xây dựng và phát triển; tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia các chương trình ích nước, lợi dân, sống chánh niệm, trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng xã hội.

VĂN MINH