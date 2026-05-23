Nhiệt độ tháng 5 tại TPHCM cao hơn trung bình nhiều năm

Dữ liệu khí tượng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy, nhiệt độ cực đại trung bình tháng 5 năm nay tại TPHCM cao hơn mức trung bình nhiều năm, tính đến ngày 23-5.

TPHCM trưa và chiều nay (23-5) nắng nóng và oi bức trở lại, với nhiệt độ tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất phổ biến 34-35 độ C.

Theo dữ liệu quan trắc khí tượng hàng không quốc tế METAR cập nhật từ 11 giờ đến 14 giờ, nhiệt độ duy trì ở mức cao liên tục, trời ít mây đến có mây rải rác, tầm nhìn trên 10km.

Dữ liệu thực đo từ trang METAR lúc 14 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy, nhiệt độ không khí đo được khoảng 34 độ C, độ ẩm khoảng 56%. Chỉ số nhiệt độ thực tế lên tới khoảng 41 độ C, cao hơn nhiều so với nhiệt độ không khí do ảnh hưởng của độ ẩm và bức xạ nhiệt đô thị.

Trước đó, trong khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ 30 phút, nhiệt độ tại khu vực này liên tục dao động ở mức 35 độ C.

Còn theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhiệt độ thực đo tại TPHCM đầu giờ chiều 23-5 khoảng 36 độ C, độ ẩm khoảng 51%, gió yếu và hầu như không có mưa trong phần lớn khung giờ ban ngày. Cơ quan khí tượng dự báo, chiều tối và tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác ở một số nơi.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, thời tiết TPHCM hiện mang đặc trưng nóng ẩm kéo dài. Dù nhiệt độ thực đo chưa đạt mức cực đoan, độ ẩm và điểm sương cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế tăng mạnh, gây cảm giác oi bức rõ rệt đối với người dân, nhất là người lao động ngoài trời.

Tháng Trung bình 2026 2025 2024 2023 Tháng 1 32,3 31,1 31,8 33,6 31,8 Tháng 2 33,4 33 32,7 34,7 33,7 Tháng 3 34,4 33,3 34,3 35,3 34 Tháng 4 34,9 34,7 35,2 36,3 35,2 Tháng 5 34,6 35,6 33,8 35,8 34,7 Tháng 6 33,3 32,2 33,8 33,7 Tháng 7 32,5 33,1 32,2 32,2 Tháng 8 33,1 33,1 33,7 33,7 Tháng 9 32 31,8 31,8 32,1 Tháng 10 31,8 32 32,2 32,5 Tháng 11 32,2 31,3 32,7 32,7 Tháng 12 32 32,2 31,1 33,3 Trung bình 33,1 33,3 32,8 33,6 33,3

Nguồn: METAR-TAF.com, dữ liệu khí tượng hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM)

Dữ liệu thống kê từ METAR cho thấy nhiệt độ cực đại trung bình tháng 5 năm nay tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cao hơn mức trung bình nhiều năm.

PHÚC HẬU