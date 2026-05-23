Cơ hội hình thành hệ sinh thái nội dung số bền vững

Những ngày vừa qua, Anh Thư (28 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại phường Bàn Cờ, TPHCM) cảm giác hụt hẫng khi một website chuyên đăng tải truyện trực tuyến đóng cửa.

Trang web phát sóng thể thao trái phép của Xôi lạc TV vừa bị công an triệt phá. Ảnh: THU HÀ

Bộ truyện tình cảm cô đang theo dõi đến đoạn gay cấn biến mất. Trường hợp của Anh Thư không phải là hiếm trong những ngày qua. Sau Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, hàng loạt website cung cấp truyện online miễn phí, nhất là các trang đăng tải truyện dịch không phép, đã ngừng hoạt động.

Đồng tình với Chính phủ, không ít người trẻ chuyển sang đọc truyện trên các nền tảng có bản quyền, chấp nhận trả phí hoặc ủng hộ trực tiếp cho tác giả. Sự thay đổi này còn tạo ra những chuyển biến tích cực trong cộng đồng sáng tác trẻ. Trước đây, phong trào sáng tác văn học mạng từng có lúc bùng phát nhưng mau chóng lụi tàn mà lý do chủ yếu là không thể ngăn chặn tình trạng vi phạm quyền tác giả. Một cây bút trẻ vắt óc viết ra tác phẩm, đăng tải lên mạng và chỉ vài ngày hay thậm chí vài giờ, tác phẩm đã "chạy" qua một trang web khác, mang tên người khác. Quyền tác giả còn không thể đảm bảo, người viết càng không mong thu được lợi ích chính đáng từ sáng tác của mình.

Khi tình trạng vi phạm bản quyền bị ngăn chặn, các tác giả viết truyện trên mạng nhận ra cơ hội để những tác phẩm của mình được bảo vệ. Những ngày qua, nhiều không gian dành cho sáng tác trong nước đã xuất hiện, hướng đến mô hình tôn trọng quyền tác giả và chia sẻ lợi ích công bằng hơn. Tại những không gian đó, các cây bút trẻ có thể đăng tải tác phẩm, kết nối độc giả, thu được giá trị kinh tế, từng bước xây dựng cộng đồng sáng tác Việt theo hướng chuyên nghiệp.

Siết chặt bản quyền không đơn thuần là đóng lại những website vi phạm, đó cũng là cơ hội để hình thành một hệ sinh thái nội dung số bền vững. Sự chuyển biến ấy có thể chưa diễn ra đồng đều, nhưng đang cho thấy một tín hiệu tích cực: khi quyền lợi của người sáng tạo được bảo vệ, chính độc giả và cộng đồng sáng tác trẻ sẽ là những người hưởng lợi lâu dài.

NGUYÊN VY