Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước

Ngày 22-5, tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri phối hợp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia về nước.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, trong mùa khô 2025-2026, Đội K53, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, có mặt đón nhận hài cốt liệt sĩ về nước

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bày tỏ sự cảm ơn đối với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân Campuchia đã hỗ trợ tích cực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua.

Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, sau lễ bàn giao, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục rà soát, xác minh thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ để chuẩn bị cho đợt tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2026-2027.

