Tổ chức cuộc thi tìm hiểu xăng E10 quy mô toàn quốc

Chiều 23-5, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, sẽ tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi gồm hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10 giờ ngày 25-5 đến 10 giờ ngày 31-5, trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước. Kết quả dự kiến được công bố lúc 10 giờ ngày 1-6.

Thí sinh tham gia vòng thi trực tuyến sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến.

Cơ cấu giải thưởng vòng thi trực tuyến gồm: 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 2 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 1 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng.

Vòng thi trực tiếp dự kiến tổ chức ngày 12-6, tại Hà Nội, với sự tham gia của các đội thi đăng ký theo thể lệ của ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 10 triệu đồng, 1 giải ba trị giá 7 triệu đồng và 2 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, cuộc thi nhằm cung cấp cho người dân các kiến thức cơ bản về xăng E10 như đặc tính nhiên liệu, lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng, khả năng tương thích với phương tiện giao thông và các chủ trương thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

PHÚC VĂN