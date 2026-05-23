Sinh viên xuất sắc vào các cơ quan Nhà nước có thể nhận phụ cấp 150% mức lương

Chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7.

Nhiều chính sách ưu đãi dự kiến được dành cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm việc trong cơ quan Nhà nước. Ảnh: CẨM HÀ

Ngày 23-5, Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Dự kiến, dự thảo này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7.

Theo đó, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi. Người được tuyển dụng phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan, đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp sẽ được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương (ở đơn vị tổ chức phòng và tương đương) hoặc phó vụ trưởng và tương đương (ở đơn vị không tổ chức phòng và tương đương) mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị. Sau 1 năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.

Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng, dự thảo bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.

Chuyên gia, nhà khoa học trẻ sau khi tuyển dụng được xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương. Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh bổ nhiệm hoặc tiêu chuẩn vị trí việc làm được bố trí thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức, viên chức tạo điều kiện để đối tượng nêu trên hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện.

