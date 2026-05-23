Triển khai giải pháp bảo vệ vườn chim Hai Chìa (Vĩnh Long)

Chiều 23-5, UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai giải pháp bảo vệ các loài chim hoang dã, trong đó có vườn chim Hai Chìa.

Ngành chức năng khảo sát vườn chim Hai Chìa tại xã Trà Côn. Ảnh: TRẦN LỘC

Vườn chim Hai Chìa do ông Lê Văn Chìa (sinh năm 1946, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) gìn giữ nhiều năm qua.

Vườn hiện là nơi cư trú của hàng chục loài chim hoang dã như: cò, vạc, cồng cộc… với số lượng lên đến hàng ngàn cá thể vào mùa cao điểm.

Một số loài chim hoang dã tại vườn chim Hai Chìa. Ảnh: Trần Lộc

Ông Chìa từng phản ánh với ngành chức năng việc khu vườn thường xuyên bị các đối tượng lén vào săn bắt chim bằng súng hơi, bẫy lưới và các phương tiện tự chế, khiến số lượng chim suy giảm.

Lãnh đạo các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long sau đó đã trực tiếp khảo sát thực tế tại vườn chim, thống nhất chủ trương bảo vệ khu vực này theo hướng bảo tồn sinh thái cộng đồng.

Một số giải pháp được đặt ra là tổ chức lực lượng hỗ trợ tuần tra, tuyên truyền người dân không săn bắt chim hoang dã và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chủ vườn duy trì hệ sinh thái tự nhiên.

TÍN HUY