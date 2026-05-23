Cuối tuần, TPHCM oi nóng trở lại, Hà Nội lên 38-39 độ C

TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam bộ đang xuất hiện nắng nóng trở lại với nhiệt độ phổ biến 34-36 độ C, trong khi khu vực Bắc bộ bước vào cao điểm nắng nóng cuối tuần, riêng Hà Nội có nơi lên tới 38-39 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hai ngày cuối tuần Hà Nội có thể 38-39 độ C.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi ở Bắc bộ phổ biến 34-37 độ C, Trung bộ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Miền Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ 34-36 độ C. Người dân, đặc biệt là lao động ngoài trời, cần chú ý bổ sung nước và hạn chế tiếp xúc nắng nóng kéo dài vào buổi trưa, buổi chiều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại Hà Nội, nhiệt độ buổi trưa và chiều trong hai ngày cuối tuần sẽ lên 38-39 độ C, độ ẩm giảm còn khoảng 38-44%, nắng nóng gay gắt, hầu như không mưa. Sang ngày 25 và 26-5, cường độ nắng nóng gay gắt giảm, nhiệt độ còn khoảng 37 độ C nhưng vẫn duy trì nắng nóng.

Cơ quan khí tượng nhận định, do khối khí nóng từ phía Tây lục địa mở rộng và đạt đỉnh vào cuối tuần nên làm gia tăng cảm giác oi nóng tại nhiều khu vực ở Bắc bộ. Một số khu vực vùng núi như Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác về đêm.

Tại Trung bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xuất hiện ở nhiều nơi với nhiệt độ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, tập trung ở khu vực phía Tây. Theo các chuyên gia khí tượng, dọc dải ven biển từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng dịu hơn nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 33-36 độ C. Mưa dông chủ yếu xảy ra cục bộ tại vùng núi phía Tây vào chiều tối.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ duy trì trạng thái mây nắng đan xen. Sáng 23-5, một số nơi có mưa rào diện hẹp. Khu vực phía Đông TPHCM có thể xuất hiện mưa cục bộ. Tuy nhiên, chủ đạo vẫn là nắng và nắng nóng tại miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ tại trung tâm TPHCM sáng sớm 23-5 là 29 độ C, có thể tăng lên 34-36 độ C vào buổi trưa và chiều. Đây cũng là mức nhiệt phổ biến ở Đông Nam bộ. Chiều tối và tối, mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác tại Lâm Đồng và Nam bộ, nhưng phân bố không đều, có nơi mưa to cục bộ, nhiều nơi hầu như không mưa.

