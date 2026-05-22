Trung bộ và Bắc bộ nắng nóng diện rộng, cao điểm sau 10 giờ

Nắng nóng diện rộng sẽ bao trùm Bắc bộ và Trung bộ trong hai ngày cuối tuần. Thời gian nắng nóng kéo dài tới 17-18 giờ mỗi ngày.

Hà Nội có thể nắng nóng 39 độ C vào hai ngày cuối tuần. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 22-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng diện rộng sẽ bao trùm Bắc bộ và Trung bộ trong nhiều ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Bắc bộ trong hai ngày cuối tuần có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ.

Riêng Hà Nội, nhiệt độ trong hai ngày 23 và 24-5 có nơi lên tới 39 độ C. Nhiệt độ thực tế ngoài trời tại khu vực đô thị có thể cao hơn dự báo khí tượng do hiệu ứng bê tông, mật độ xây dựng dày và phương tiện giao thông lớn.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.

Cơ quan khí tượng cho biết, thời gian nắng nóng tại Trung bộ trong hai ngày cuối tuần kéo dài từ khoảng 10 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Đây là khoảng thời gian chịu tác động trực tiếp của bức xạ nhiệt mạnh, nền nhiệt duy trì ở mức cao liên tục nhiều giờ.

Vào lúc 13 giờ hôm nay 22-5, nhiệt độ đo tại các lều khí tượng của mạng lưới trạm khí tượng - thủy văn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 35-36 độ C. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ cao hơn như Đông Hà (Quảng Trị) và Quảng Ngãi: 36,2 độ C, Hoài Nhơn (Gia Lai): 36,5 độ C, Sơn Hòa (Đắk Lắk): 36,2 độ C. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng diện rộng tại Bắc bộ và Trung bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.

PHÚC HẬU