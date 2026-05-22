Hơn 15.000 lượt thí sinh tham gia hội thi tìm hiểu tổ chức công đoàn

Thí sinh tham gia hội thi chiều 22-5

Hội thi nhằm giúp cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tìm hiểu về các Nghị quyết Đại hội Đảng, MTTQ Việt Nam, tổ chức Công đoàn các cấp. Qua đó củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần phát triển giai cấp công nhân trong giai đoạn mới.

Nội dung hội thi tập trung tìm hiểu các dấu mốc lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thành phố; các nghị quyết đại hội Đảng, MTTQ, Công đoàn các cấp; cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới; ôn truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, TPHCM.

Các thí sinh cũng tập trung vào kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, Luật Lao động, Luật công đoàn, Luật phòng cháy chữa cháy, kỹ năng sơ cấp cứu và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các thí sinh tham gia hội thi tập trung tại LĐLĐ TPHCM

Hội thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là cơ hội giúp công nhân, người lao động nâng cao giá trị bản thân, tự bảo vệ mình và đóng góp vào sự phát triển chung của doanh nghiệp, của Thành phố và tổ chức công đoàn.

Hội thi được chia thành 4 bảng dành cho đoàn viên, người lao động tại công đoàn phường, xã, đặc khu; các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, ngân hàng, tổng công ty; các khu chế xuất, khu công nghiệp và các công đoàn cơ sở có trên 1.000 lao động.

Sau khi tham gia, thí sinh được cấp giấy chứng nhận trực tuyến

Thí sinh tham gia làm bài trực tuyến trên Trang thông tin điện tử công đoàn TPHCM tại địa chỉ: congdoantphochiminh.org.vn. Mỗi thí sinh sử dụng một tài khoản duy nhất, trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi phụ trong thời gian 20 phút. Mỗi người được dự thi tối đa bảy lượt và lấy kết quả cao nhất.

Sau hơn 2 tiếng phát động, có hơn 15.000 lượt thí sinh tham gia hội thi. Dự kiến, hội thi diễn ra từ 15 giờ ngày 19-5 đến 23 giờ 59 ngày 31-5-2026.

Hội thi là hoạt động trọng điểm trong Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, hướng đến kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

THÁI PHƯƠNG