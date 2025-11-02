Báo SGGP hỗ trợ sinh viên ở Huế bị ảnh hưởng do mưa lũ

Hình ảnh những phòng trọ sinh viên tan hoang trong trận lũ lịch sử ở Huế khiến nhiều người không khỏi xót xa. Lẫn giữa đống bùn non ngập ngụa là sách vở, đồ dùng học tập và những chiếc nồi cơm, bếp gas, thùng gạo… đã hư hỏng vì ngâm trong dòng nước lũ nhiều ngày.

Đó là tình cảnh chung của 150 sinh viên các trường: Đại học Luật, Đại học Ngoại ngữ và Đại học Khoa học (thành viên Đại học Huế). Trước hoàn cảnh này, sáng 2-11, Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến hỗ trợ các em sinh viên bị ảnh hưởng do mưa lũ, bao gồm 500.000 đồng và một chiếc áo ấm cho mỗi sinh viên.

Xúc động khi nhận sự hỗ trợ từ Báo Sài Gòn Giải Phóng trong hoàn cảnh cần kíp, em Huỳnh Phạm Tố Trinh (quê Gia Lai), sinh viên Trường Đại học Luật cho biết, em ở trọ trong con hẻm đường Hồ Đắc Di, TP Huế, và đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng lũ lụt kinh hoàng như vậy. Mọi người trong xóm trọ đều không kịp trở tay. "Ban đầu, nước dâng đến đâu, tụi em kê cao đồ đạc lên tới đó. Nhưng đến chiều 27-10, nước lũ cuồn cuộn đổ về, ập vào khu nhà trọ nên đành phải bỏ lại tất cả, nháo nhào di dời qua giảng đường để tránh lũ”, em Huỳnh Phạm Tố Trinh kể.

Chung cảnh khó khăn, Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học chia sẻ, trong những ngày bỏ lại đồ đạc ở phòng trọ đi tránh lũ, em cùng hàng trăm sinh viên khác của trường được thầy cô và các lực lượng xung kích tiếp tế đồ ăn, thức uống kịp thời. Lũ rút, trở về căn phòng trọ ngập trong bùn đất, không biết bắt đầu từ đâu. Sau vài phút định hình, em vội gọi điện về nhà ở Đà Nẵng thì ba mẹ nói cũng bị thiệt hại nặng vì mưa lũ lớn kéo dài. “Trong giai đoạn hết sức khó khăn này, em thật may mắn khi được Báo SGGP quan tâm hỗ trợ kịp thời, giúp chúng em khắc phục khó khăn để tiếp tục học tập”, sinh viên Huỳnh Phạm Tố Trinh cho biết.

Ngay khi trận lũ lịch sử xảy ra, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã triển khai ngay các phương án đồng hành, hỗ trợ người dân vùng lũ. Trong đó, sinh viên và người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua là đối tượng mà Báo Sài Gòn Giải Phóng đặc biệt quan tâm, hướng đến. Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” lên ngay kế hoạch đến với các bạn sinh viên ở Huế - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Kế hoạch ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị đồng hành.

Cảm kích trước nghĩa tình của Báo Sài Gòn Giải Phóng dành cho các bạn sinh viên ở Huế, thầy Huỳnh Tây, Bí thư Đoàn Trường Đại học Luật, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ Chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo SGGP. Những phần quà của báo sẽ phần nào giúp các bạn sinh viên vơi bớt khó khăn sau lũ. Đồng thời, mong những người làm Báo SGGP tiếp tục đi đến những nơi mà bà con, các em học sinh, sinh viên vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn; mang tình cảm của bạn đọc Báo SGGP trao gửi, để góp phần tiếp sức ước mơ đến trường của các em học sinh, sinh viên trên cả nước, nhất là những vùng bị thiên tai, bão lũ.

Nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, Báo SGGP mở cuộc vận động quyên góp ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trước mắt, Báo SGGP chuyển 200 triệu đồng và 400 áo ấm trao tận tay các bạn sinh viên và người dân vùng trũng thấp ở TP Huế. Báo SGGP rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc và các cơ quan, doanh nghiệp nhằm giúp đỡ người dân và học sinh, sinh viên vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên trong học tập, lao động và sản xuất.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN