Bão số 15 chậm lại, áp thấp nhiệt đới từ Malaysia tăng tốc

Bão số 15 có xu hướng di chuyển chậm đến rất chậm và có thể suy yếu dần. Trong khi áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Malaysia đang tăng tốc di chuyển lên Nam Biển Đông.

Cảnh báo của Hoa Kỳ về 2 xoáy thuận nhiệt đới cùng có xu hướng hoạt động trên Biển Đông. Cập nhật 6 giờ 20 ngày 29-11 (giờ Việt Nam). Nguồn: Z.E

Bão số 15 hướng vào vùng biển Nam Trung bộ

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm 29-11, tâm bão số 15 ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc - 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc. Hiện tại, bão suy giảm cấp xuống còn cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13 và đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 5-10km/giờ.

Vị trí bão số 15 sáng 29-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ sáng sớm nay 29-11 đến sáng sớm 30-11, bão số 15 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ. Đến khoảng 4 giờ ngày 30-11, tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông - cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 330km với cường độ ổn định ở cấp 9-10, giật cấp 13.

Từ sáng 30-11 đến sáng 1-12, bão sẽ đổi hướng sang Tây và di chuyển rất chậm với tốc độ khoảng 3km/giờ. Đến sáng 1-12, tâm bão vẫn ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông - cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 300km, cường độ bắt đầu suy yếu còn cấp 9, giật cấp 12.

Từ sáng 1-12 đến sáng 2-12, bão tiếp tục đổi hướng Tây Tây Nam và di chuyển với tốc độ 3-5km/giờ. Đến sáng 2-12, tâm bão cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230km, cường độ tiếp tục giảm còn cấp 8-9 giật cấp 12.

Sau đó, bão duy trì hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm.

Theo mô hình dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cơn bão số 15 liên tục đổi hướng và tồn tại nhiều ngày trên biển, có xác suất cao đổ bộ vào vùng biển Nam Trung bộ, hoàn lưu của bão ảnh hưởng tới đất liền Nam Trung bộ.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh lên Nam Biển Đông

Trong một diễn biến khác, áp thấp nhiệt đới dị thường ở phía Malaysia vẫn đang di chuyển hướng lên Nam Biển Đông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng sớm 29-11, tâm áp thấp nhiệt đới này ở tọa độ khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc - 105 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Malaysia. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Vị trí và dự báo quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới sáng sớm 29-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định: Từ sáng 29-11 đến sáng 30-11, “xoáy thuận đi ngược” này tiếp tục đi theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 15km/giờ và tiến lên vùng biển phía Tây Nam của khu vực Nam Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 30-11, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 6,4 độ Vĩ Bắc - 108,1 độ Kinh Đông, cường độ tăng lên cấp 7, giật cấp 9.

Từ sáng 30-11 đến sáng 1-12, áp thấp nhiệt đới duy trì hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ. Đến 1 giờ ngày 1-12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Nam Biển Đông, cường độ duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9.

Hai ngày tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/giờ và suy yếu dần.

“Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Nam Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo.

PHÚC HẬU