Khẩn trương ứng phó bão số 15 và áp thấp nhiệt đới

Trên Biển Đông hiện đang tồn tại cơn bão số 15 có nguy cơ ảnh hưởng khu vực Nam Trung bộ. Trong khi một áp thấp nhiệt đới từ vùng biển Malaysia có xu hướng đi ngược lên Nam Biển Đông. Cơ quan chức năng đề nghị ứng phó bão và áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão số 15 trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông đã giảm cấp nhưng liên tục đổi hướng di chuyển.

Chiều 28-11, tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc - 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 195km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, tốc độ 5km/giờ.

Vị trí bão số 15 chiều 28-11 theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, từ tối 28 đến chiều tối 29-11, bão số 15 đổi hướng di chuyển sang Bắc Tây Bắc (tốc độ khoảng 5km/giờ), cường độ giảm còn cấp 9-10, giật cấp 13 trên vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Tây Bắc.

Từ chiều tối 29 đến 30-11, bão di chuyển với tốc độ 3-5km/giờ theo hướng Bắc Tây Bắc, giảm còn cấp 9, giật cấp 12 trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông của tỉnh Gia Lai khoảng 300km về phía Đông.

Từ chiều tối 30-11 đến chiều tối 1-12, bão đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ di chuyển 3km/giờ, giảm còn cấp 8-9, giật cấp 12 trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 250km về phía Đông.

Sau đó, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/giờ và cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Trước tình hình bão số 15 di chuyển phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng khu vực Nam Trung bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi UBND 6 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trong bối cảnh bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vừa trải qua các đợt mưa lũ lớn, dễ gây sạt lở các tuyến đê kè và làm gia tăng rủi ro mất an toàn công trình do mưa lớn từ hoàn lưu bão.

Trong công văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ, theo dõi chặt diễn biến bão và tình hình đê kè, kiểm tra và triển khai ngay phương án hộ đê tại các vị trí trọng điểm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương phải báo cáo kịp thời mọi sự cố đê điều để Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời phối hợp chỉ đạo xử lý.

Một áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng đi lên Nam Biển Đông. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Chiều 28-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng ban hành công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến An Giang và các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng đi lên khu vực Nam Biển Đông. Trong công điện, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương nêu trên quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Trước mắt, vùng nguy hiểm trong ngày 29-11 là khu vực phía Nam vĩ tuyến 7 và từ kinh tuyến 104 đến 108,6 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới).

PHÚC VĂN