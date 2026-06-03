Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Hiểu để làm đúng

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng A05 phát biểu tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Theo Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, xếp hạng Chỉ số quốc gia số (Digital Nations Index 2025) của Hiệp hội di động toàn cầu GSMA, Việt Nam là nền kinh tế số có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực ASEAN và đạt bước tiến này trên quy mô toàn quốc với dân số hơn 100 triệu người với sự phát triển cân bằng trên cả 5 trụ cột then chốt của chỉ số, bao gồm: hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và con người.

Trong bối cảnh đó, dữ liệu cá nhân là nguồn dữ liệu chiến lược, cốt lõi cần được quan tâm, bảo vệ hàng đầu bởi tính chất gắn liền với quyền con người, quyền riêng tư, tác động trực tiếp, toàn diện đến chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của một quốc gia. Bài toán bảo vệ trong dòng chảy không ngừng của phát triển, khai thác, sử dụng, tối đa hóa lợi ích từ dữ liệu cá nhân đặt ra nhiều thách thức. Việt Nam lựa chọn chuyển đổi số, phát triển KHCN và ĐMST theo hướng lấy con người làm trung tâm, điều đó có nghĩa là quyền và lợi ích của con người phải được đề cao, việc đảm bảo an ninh con người nói chung và bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu cá nhân nói riêng phải được chú trọng.

Để dung hòa giữa bài toán khai thác kinh tế và bảo mật, Việt Nam đã thiết lập hành lang pháp lý toàn diện với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội khóa XV thông qua vào ngày 26-6-2025 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026, thiết lập hành lang pháp lý vững chắc cho mỗi công dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. ẢNH QUANG HUY

“Việc tổ chức hội nghị nhằm hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp hiểu đúng quy định pháp luật, định hình được các vấn đề trọng tâm cần tuân thủ và đặc biệt là cụ thể hóa được yêu cầu tuân thủ thành kế hoạch triển khai, áp dụng các giải pháp để đảm bảo sự tuân thủ xuyên suốt hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân. Yêu cầu bảo vệ xuyên suốt gắn với vòng đời của dữ liệu cá nhân đặc biệt quan trọng để tạo nên sự bảo vệ toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, kiểm soát tối đa rủi ro trong quá trình xử lý, khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân”, Đại tá Nguyễn Bá Sơn chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng 1, A05 trình bày chuyên đề tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Tiếp đó, các chuyên gia đến từ A05 đã trình bày các chuyên đề: “Tình hình, hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân”; chuyên đề “Những nội dung chính về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356/2025/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và chuyên đề “Hướng dẫn các thủ tục hành chính về bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Từ các chuyên đề này, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được cập nhật, làm rõ những nội dung trọng tâm của luật, nghị định; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong từng khâu xử lý dữ liệu và nhận diện các hành vi vi phạm; chia sẻ các tình huống thực tế rò rỉ, lạm dụng dữ liệu và hướng dẫn xây dựng quy trình tuân thủ; đồng thời trao đổi các giải pháp nâng cao năng lực an toàn thông tin, an ninh mạng và quản trị dữ liệu cá nhân. Đây là nền tảng cốt lõi để cộng đồng doanh nghiệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Chịu trách nhiệm đúng” trong từng hoạt động liên quan đến dữ liệu.

Chuyên gia trình bày chuyên đề tại hội nghị. ẢNH QUANG HUY

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng thực hiện lễ phát động hưởng ứng Tháng Hành động Vì Trẻ em năm 2026, gắn với thông điệp “Bảo vệ dữ liệu trẻ em – Chung tay xây dựng môi trường số an toàn.”

QUANG HUY