Hình thành kho dữ liệu văn hóa số quốc gia để phát triển công nghiệp sáng tạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số, đặt nền tảng pháp lý cho việc xây dựng hệ sinh thái văn hóa trên môi trường số, hình thành kho dữ liệu văn hóa quốc gia và thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt Nam.

Nghệ nhân làm gốm Bàu Trúc và các sản phẩm được trưng bày tại Hà Nội. Ảnh: THU HÀ

Theo Nghị định, hạ tầng văn hóa số gồm hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu văn hóa số và các nền tảng, hệ thống, công cụ số phục vụ lợi ích công cộng. Đây được xác định là nền tảng kết nối bản sắc văn hóa dân tộc với đổi mới sáng tạo, kinh tế số và sức mạnh mềm quốc gia.

Một góc khu vực trưng bày tại bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: THU HÀ

Một trong những trọng tâm của Nghị định là xây dựng kho dữ liệu văn hóa số quốc gia. Dữ liệu về di sản, nghệ thuật, lễ hội, âm nhạc... được số hóa sẽ là nguồn tài nguyên phục vụ nghiên cứu, giáo dục, phát triển trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Nguồn dữ liệu này có thể được phát triển thành nhiều sản phẩm văn hóa số như phim ảnh, trò chơi điện tử, hoạt hình, xuất bản, thiết kế và các sản phẩm sáng tạo khác. Việc số hóa di sản cũng mở ra khả năng bảo tồn, phục dựng bằng công nghệ AI, mô hình 3D, thực tế ảo... Công nghệ Digital Twin được định hướng sử dụng để tạo các bản sao số, góp phần lưu giữ giá trị di sản trong thời gian dài.

Di tích nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ảnh: THU HÀ

Nghị định cũng hướng tới hình thành thị trường văn hóa số minh bạch thông qua cơ sở dữ liệu bản quyền, định danh tác phẩm, sàn giao dịch tài sản văn hóa số và các cơ chế thanh toán, phân chia lợi ích. Đồng thời, người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ văn hóa số, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Đáng chú ý, mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển nội dung, sản phẩm văn hóa số và kết nối cộng đồng sáng tạo với thị trường.

Bộ VH-TT-DL đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Kế hoạch tập trung vào các nhóm vấn đề về hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, nhân lực, tài chính và kỷ luật thực thi. Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu ưu tiên dùng chung, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, tránh đầu tư trùng lặp, đồng thời bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu ngay từ khâu thiết kế.

VĨNH XUÂN