Khi nông dân điều khiển mùa vụ bằng điện thoại

Máy bay không người lái, hệ thống tưới thông minh, máy làm đất, muối trải bạt... đang dần thay đổi diện mạo nông thôn và cách người dân làm nông nghiệp ở các xã Long Điền, Châu Đức, Kim Long...

Drone thay người xuống ruộng

Những ngày hè, trên cánh đồng lúa xã Long Điền, thay vì hình ảnh người nông dân khoác bình thuốc trên vai lội ruộng giữa nắng gắt, một chiếc máy bay không người lái (drone) lướt qua mặt ruộng, phun thuốc bảo vệ thực vật với độ chính xác cao. Chỉ trong ít phút, hàng chục hécta lúa đã được xử lý đồng đều.

Máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng lúa xã Long Điền. ẢNH: QUANG VŨ

Theo ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ An Nhứt (xã Long Điền), toàn hợp tác xã hiện có hơn 200ha trồng lúa. Với diện tích lớn, việc sử dụng drone rất hiệu quả. Người nông dân chỉ cần lập trình đường bay, toàn bộ quá trình phun thuốc hoặc rải phân được thực hiện tự động, hạn chế tối đa sai sót do con người.

Điều khiến người nông dân mạnh dạn đầu tư công nghệ chính là hiệu quả kinh tế thể hiện rất rõ. Theo ghi nhận tại xã Long Điền, mỗi hécta lúa ứng dụng drone giúp tiết kiệm khoảng 750.000 đồng tiền thuốc bảo vệ thực vật và khoảng 350.000 đồng chi phí nhân công. Bên cạnh đó, năng suất lúa tăng từ 3%-5%, tương đương khoảng 300kg/ha. “Với những hộ sản xuất quy mô lớn, khoản tiết kiệm này không nhỏ. Quan trọng hơn, việc phun thuốc đồng loạt trên diện rộng giúp ngăn chặn sâu bệnh lây lan giữa các khu vực, nâng cao hiệu quả phòng trừ dịch hại”, ông Thành chia sẻ.

Tại xã Châu Đức, gia đình anh Nguyễn Cảnh Thái Dương đang canh tác 1,5ha bơ. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào sức lao động như trước, anh Dương mạnh dạn đầu tư cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất, giúp giảm đáng kể chi phí chăm sóc, tiết kiệm nhân công nhưng vẫn nâng cao chất lượng trái.

Trong vườn bơ, hệ thống cảm biến thông minh được lắp đặt để theo dõi dinh dưỡng, nhiệt độ và độ ẩm, qua đó giúp người trồng kịp thời điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Đồng thời, hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel, máy xới đất, máy phát cỏ và nhiều thiết bị cơ giới khác góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhờ áp dụng đồng bộ quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp công nghệ hiện đại, vườn bơ của gia đình anh Dương luôn sinh trưởng ổn định, cho năng suất đạt khoảng 15-20 tấn/ha/năm, chất lượng trái đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, thông tin, cơ giới hóa đang được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp đô thị hiện đại của TPHCM, góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và gia tăng giá trị nông sản. Chủ trương cơ giới hóa nông nghiệp cũng hướng đến mục tiêu giảm tổn thất sau thu hoạch, tiến đến tạo tiền đề chế biến sâu trong sản xuất. Đây là nền tảng xây dựng sản phẩm OCOP và tạo ra giá trị gia tăng cho hàng hóa nông sản.

Thị trường drone nông nghiệp Việt Nam phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây. Một thống kê cho thấy, số lượng drone nông nghiệp ở Việt Nam đã vượt 6.000 chiếc.

Cơ giới hóa sau thu hoạch sẽ được ưu tiên đầu tư thông qua hệ thống sấy, phân loại, đóng gói, kho lạnh và bảo quản hiện đại, góp phần giảm thất thoát, bảo đảm chất lượng nông sản trước khi đưa ra thị trường hoặc chế biến sâu. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng các sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, tạo ra giá trị gia tăng cao và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn của TPHCM.

Hiện thực hóa mục tiêu này, các xã có thế mạnh nông nghiệp đang tập trung rà soát từng vùng sản xuất chuyên canh, lựa chọn cây trồng phù hợp để xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, tưới tiêu, thu hoạch đến sơ chế, bảo quản sau thu hoạch. Một số địa phương tổ chức hội thảo, tập huấn cho nông dân tiếp cận, nắm bắt khoa học công nghệ để ứng dụng vào quy trình sản xuất; học tập kinh nghiệm trong hoặc ngoài thành phố về công tác khuyến nông, phát triển hợp tác xã, phát triển sản phẩm OCOP phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng xã.

QUANG VŨ