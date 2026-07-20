Ươm mầm nghiên cứu vật liệu tô pô lượng tử

Ngày 20-7, tại Trung tâm ICISE (tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam khai mạc “Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử” với hơn 30 nhà khoa học, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ đến từ 12 quốc gia.

Tiếp nối thành công của khóa đầu tiên năm 2025, Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử lần thứ 2 năm nay tiếp tục quy tụ nhiều nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực.

Lãnh đạo Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam chào mừng các đại biểu, nhà khoa học tại sự kiện

Tham gia giảng dạy có GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Mỹ), GS-TS Steven H. Simon (Đại học Oxford), GS-TS Zi-Yang Meng (Đại học Hồng Kông), PGS-TS Bo Yang (Đại học Công nghệ Nanyang), PGS-TS Yves H. Kwan (Đại học Texas tại Dallas), TS Glenn Wagner (Đại học ETH Zurich) và TS Nguyễn Xuân Dũng (IFIRSE, ICISE).

Theo Trung tâm ICISE, vật liệu tô pô lượng tử là lĩnh vực liên ngành giàu tiềm năng, kết nối vật lý lý thuyết, vật lý chất rắn, khoa học vật liệu và điện toán lượng tử. Với khả năng tạo ra các trạng thái lượng tử ổn định, lĩnh vực này được kỳ vọng tạo nền tảng cho nhiều đột phá công nghệ trong tương lai.

Trường học nhằm trang bị nền tảng lý thuyết, cập nhật thành tựu nghiên cứu mới, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật, thúc đẩy tư duy nghiên cứu độc lập và xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế. Các chuyên đề tập trung vào vật lý anyon, hiệu ứng Hall lượng tử phân số, chất cách điện Chern phân số, vật liệu xoắn và các phương pháp tính toán cho hệ tương quan mạnh.

Khai mạc “Trường học nâng cao về vật liệu tô pô lượng tử” với hơn 30 nhà khoa học, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ đến từ 12 quốc gia

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, cho biết, mục tiêu của Trường học là xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học quốc tế, kết nối Việt Nam với thế giới, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giáo sư cũng bày tỏ vui mừng khi Chính phủ xác định khoa học lượng tử là một trong những ưu tiên chiến lược quốc gia và hỗ trợ phát triển Trung tâm Khoa học Lượng tử tại ICISE. GS Trần Thanh Vân đồng thời đánh giá cao sự đồng hành của GS Đàm Thanh Sơn đối với các chương trình khoa học của ICISE thời gian qua.

GS Trần Thanh Vân phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng, trong tương lai, vật liệu tô pô lượng tử là lĩnh vực nghiên cứu tiên phong, tạo nền tảng cho nhiều công nghệ mới của nhân loại. Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các chương trình hợp tác khoa học quốc tế được tổ chức hiệu quả, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm hỏi các nhà khoa học tại sự kiện

Bên lề chương trình, chiều 23-7, Trung tâm ICISE sẽ tổ chức buổi nói chuyện khoa học đại chúng của GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago, Huy chương Dirac 2018). Hoạt động nhằm lan tỏa niềm đam mê khoa học, truyền cảm hứng nghiên cứu đến học sinh chuyên Vật lý, Toán tại Gia Lai, đồng thời tạo cơ hội để phụ huynh, học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học tiếp cận tri thức hiện đại từ một nhà khoa học hàng đầu thế giới.

NGỌC OAI