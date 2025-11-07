Bắt giữ 10 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến trong đêm

Ngày 7-11, Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 10 thanh thiếu niên có hành vi sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-11, Kiều Anh Tuấn (SN 2007, trú phường Điện Bàn Bắc) bị một thanh niên đi xe máy dùng mũ bảo hiểm đánh vào lưng. Sau đó, Tuấn kể lại vụ việc cho Nguyễn Văn Thanh (SN 2007), Ngô Phan Tuấn Bảo (SN 2010) và Nguyễn Phi Quý (SN 2009), cùng trú xã Hòa Tiến.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-11, khi thấy Lê Huỳnh Anh Trường (SN 2008) chở Phạm Quốc Khánh (SN 2007) đi ngang qua, nhóm của Quý nghi ngờ hai người này là thủ phạm nên dùng vỏ chai bia ném nhưng không trúng. Khánh và Trường sau đó quay lại, mang theo dao và chai bia tấn công đáp trả rồi bỏ chạy. Nhóm của Quý tiếp tục đuổi theo bằng ba cây ba chĩa dài khoảng 3m.

Trên đường chạy, Khánh và Trường gặp thêm bốn thanh niên khác là Ngô Ngọc Thành (SN 2007), Trần Hữu Nhật (SN 2008), Văn Đình Mạnh (SN 2008) và Ngô Ngọc Vương (SN 2007). Cả nhóm thống nhất quay lại tìm nhóm của Quý để đánh nhau nhưng không gặp.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Tiến nhanh chóng xác minh, truy xét và làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 2 con dao dài khoảng 60cm, 3 cây ba chĩa, 4 vỏ chai bia và 3 xe máy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA