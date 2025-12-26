Làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Quế Sơn (Đà Nẵng)

Ngày 26-12, Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) vừa có báo cáo nhanh về vụ bạo lực học đường liên quan các học sinh đang theo học tại trường.

Trước đó, ngày 25-12, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip quay cảnh một nữ sinh tại xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) bị một nhóm học sinh đánh hội đồng khiến nhiều người bức xúc. Một số học sinh đứng xung quanh còn cười cợt, quay clip.

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng được xác định là học sinh của Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng). Ảnh chụp màn hình

Thông tin ban đầu thu thập được của Trường THCS Quế Phong, khoảng thời gian từ 16 giờ đến 16 giờ 30 ngày 23-12, sau khi tan học buổi chiều, một số học sinh rủ nhau đến khu Nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn.

Tại đây, nữ sinh L.N.T. (là học sinh trường khác) đã nhắn tin kêu gọi nhóm các học sinh trong Trường THCS Quế Phong đến Nhà văn hóa. Sau khi nói chuyện với em H.G.H. (nữ sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong), T. đã tát vào mặt em H. Tiếp đó, các học sinh khác cũng vào đánh em H.

Riêng em L.T.H. (nam sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong) là người vừa tham gia đánh, vừa là người quay video clip. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn từ trước đó.

Hậu quả, em H.G.H. bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần hoảng loạn, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Nhóm học sinh tham gia đánh em H. gồm 8 em. Ảnh chụp màn hình

Qua xác minh của nhà trường, nhóm học sinh tham gia đánh em H.G.H. gồm 8 em, trong đó có 2 em là học sinh trường khác, các em còn lại là học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong.

Về biện pháp xử lý, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu học sinh viết tường trình nhằm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, đồng thời làm việc với tất cả học sinh chứng kiến để xác minh vụ việc.

Trường cũng đã báo cáo với xã ngay khi nắm bắt vụ việc bằng hình thức gửi video về vụ việc bạo lực và trực tiếp liên lạc với công an xã để phối hợp xử lý. Trường THCS Quế Phong cũng thăm hỏi tình hình sức khỏe, trấn an tinh thần học sinh bị đánh.

Nhà trường cũng sẽ mời tất cả phụ huynh và học sinh có liên quan trong vụ việc trên đến trao đổi, làm việc. Đồng thời, mở hội đồng kỷ luật để xử lý các học sinh tham gia đánh em H.G.H. Bên cạnh đó, đề nghị công an xã có biện pháp xử lý, răn đe tất cả học sinh vi phạm bạo lực học đường.

NGUYỄN CƯỜNG