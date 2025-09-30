Pháp luật

An ninh - trật tự

Đà Nẵng: Tạm giam 34 thanh thiếu niên gây rối đường phố

SGGPO

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 34 đối tượng liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại các tuyến đường trung tâm thành phố.

30-9.jpg
Công an Đà Nẵng khởi tố 35 bị can về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CACC

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, trong các đêm 21 và 22-9, có 4 nhóm thanh thiếu niên với tổng số 48 đối tượng tụ tập, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến cho người đi đường hoang mang, lo sợ.

Chưa dừng lại ở đó, các nhóm này còn mang theo hung khí để thị uy với nhau. Nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh nhau…

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tiến hành truy xét, mời 48 đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Đến tối 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện bắt tạm giam 34 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; có 13 thanh thiếu niên khác được cơ quan Công an giao cho gia đình bảo lãnh.

Liên quan đến vụ việc, đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ 26 xe máy, 5 cây kiếm các loại, 3 dao, 3 bình xịt hơi cay… phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

Đà Nẵng thanh thiếu niên đua xe đánh nhau vi phạm pháp luật hung khí gây rối

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn