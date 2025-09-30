Đà Nẵng: Tạm giam 34 thanh thiếu niên gây rối đường phố

Ngày 30-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 34 đối tượng liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại các tuyến đường trung tâm thành phố.

Công an Đà Nẵng khởi tố 35 bị can về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CACC

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, trong các đêm 21 và 22-9, có 4 nhóm thanh thiếu niên với tổng số 48 đối tượng tụ tập, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, ném các vỏ chai bia xuống đường gây mất an ninh trật tự, khiến cho người đi đường hoang mang, lo sợ.

Chưa dừng lại ở đó, các nhóm này còn mang theo hung khí để thị uy với nhau. Nếu có nhóm nào khiêu khích, gây gổ thì đuổi đánh nhau…

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương tiến hành truy xét, mời 48 đối tượng liên quan lên trụ sở làm việc.

Đến tối 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt các quyết định khởi tố 35 bị can, trong đó thực hiện bắt tạm giam 34 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”; có 13 thanh thiếu niên khác được cơ quan Công an giao cho gia đình bảo lãnh.

Liên quan đến vụ việc, đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ 26 xe máy, 5 cây kiếm các loại, 3 dao, 3 bình xịt hơi cay… phục vụ công tác điều tra.

PHẠM NGA