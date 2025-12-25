Con rể trộm hơn 600 triệu đồng của mẹ vợ

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Trần Ngọc Anh Tuấn (sinh năm 1988, ngụ Tây Ninh) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Ngọc Anh Tuấn trộm số tiền, vàng trị giá 600 triệu đồng của mẹ vợ

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1964, ngụ ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc) trình báo mất trộm tiền, vàng với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định Trần Ngọc Anh Tuấn (con rể bà Bảy) là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai do thường xuyên đến nhà chơi nên biết vị trí cất giữ tiền, vàng trong tủ gắn trên tường phòng ngủ. Nhân lúc bà Bảy và chồng vắng nhà, không khóa cửa, Tuấn đột nhập và lấy toàn bộ tài sản.

Cơ quan chức năng cảnh báo, gần đây nhiều vụ trộm trên địa bàn có thủ phạm là người thân, quen của nạn nhân, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cẩn thận.

Tin liên quan Tây Ninh: Em gái nhân bản chìa khoá, trộm 800 triệu đồng của chị ruột

QUANG VINH