Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng, bắt giữ 42 đối tượng

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan “Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”, bắt giữ 42 đối tượng.

Cơ quan chức năng làm việc với Lê Thanh Hưng (bìa trái). Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng buôn bán vũ khí trái phép. Tình trạng này có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị liên quan lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình rà soát, xác minh, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp, thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa bàn trên cả nước.

Công an làm việc với đối tượng Sầm Thị Thơm

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 2 đối tượng là Lê Thanh Hưng (sinh năm 1994, trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) và Sầm Thị Thơm (sinh năm 1985, trú xã Hưng Long, TPHCM) điều hành.

Để vận hành đường dây, Hưng và Thơm đã liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí. Sau đó, các đối tượng tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài ra, 2 đối tượng này cũng trực tiếp mua bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Các đối tượng bị bắt giữ

Bước đầu, cơ quan công an xác định, chỉ tính từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm ngàn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 15-12 đến 24-12, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và công an các đơn vị, địa phương trên cả nước đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tang vật thu giữ

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án.

DUY CƯỜNG