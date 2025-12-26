Mâu thuẫn trên mạng, hai nhóm hẹn ra ngoài hỗn chiến

Ngày 26-12, Công an xã Phú Hòa Đông (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với hai nhóm thanh niên có cả nam và nữ, sử dụng mã tấu, dao tự chế... hỗn chiến làm một số người bị thương.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến chuyện tình cảm và xích mích trên không gian mạng, các đối tượng V.T.K.D (sinh năm 2006) và T.T.N.D (sinh năm 2005) đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Tối 24-12, tại khu vực hẻm không số trên đường Hồ Văn Tắng (ấp 6C, xã Phú Hòa Đông), nhóm đối tượng do V.T.K.D cầm đầu đã chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, mã tấu, gậy sắt để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của B.H.S.

Trong lúc xô xát, một số người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau khi xảy ra ẩu đả, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông khẩn trương đến hiện trường, phối hợp các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt các đối tượng.

Công an xã Phú Hòa Đông mời làm việc 8 đối tượng liên quan vụ việc.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hung khí được các đối tượng sử dụng để giải quyết mâu thuẫn

Qua vụ việc, Công an xã Phú Hòa Đông khuyến cáo, phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tham gia các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, không sử dụng không gian mạng để kích động, thách thức, lôi kéo nhau vi phạm pháp luật.

VĂN ANH