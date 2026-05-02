Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1-5.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc

Sáng 2-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-5, một vụ cướp đã xảy ra tại tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, một đối tượng nữ vào tiệm hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Ngay khi vừa cầm được 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), đối tượng này bất ngờ tháo chạy ra ngoài.

Chị Huế (chủ tiệm) đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, một nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy màu xanh xám đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn. Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, 2 đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Đối tượng nữ tại thời điểm bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã lập tức chủ trì, phối hợp cùng Phòng CSGT, Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số công an xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn, truy theo dấu vết của đối tượng.

Sau 8 giờ đồng hồ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công 2 đối tượng. Danh tính được xác định gồm Trần Văn Dũng (sinh năm 1987, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh năm 1980, trú xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ).

Đối tượng nam tại thời điểm bị bắt giữ

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng.

DƯƠNG QUANG