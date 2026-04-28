Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế lãnh án tù

Ngày 28-4, TAND TP Huế tuyên án sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế.

Các bị cáo gồm: Hoàng Văn Đức (sinh năm 1970), cựu Giám đốc CDC TP Huế; Trần Thị Kim Xinh (sinh năm 1978), cựu Phó khoa Dược - Vật tư y tế; Lê Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1968), cựu nhân viên thu phí và Hà Thúc Nhật (sinh năm 1983), cựu Kế toán trưởng CDC TP Huế.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2020 đến tháng 12-2021, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Hoàng Văn Đức cùng các bị cáo bàn bạc, thống nhất mua vaccine ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ tại CDC TP Huế.

Kết quả điều tra xác định, tổng số vaccine mua ngoài đấu thầu gần 20.000 liều, trị giá hơn 4,7 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho CDC TP Huế hơn 1 tỷ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị.

HĐXX phiên tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù giam, Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù giam, Hà Thúc Nhật 1 năm tù giam, Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

