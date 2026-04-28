TAND tỉnh Đắk Lắk: Tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "khủng bố"

Ngày 28-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng trước khi vượt biên ra nước ngoài: phường Nhiêu Lộc, TPHCM, hiện đang sinh sống tại Mỹ) về tội "khủng bố".

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của tổ chức “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" có trụ sở tại Mỹ và văn phòng tại Thái Lan (Bộ Công an đã có thông báo tổ chức BPSOS liên quan đến khủng bố) đồng thời là người chỉ đạo thành lập và quản lý, điều hành tổ chức "Người Thượng vì công lý - MSFJ" tại Thái Lan (Bộ Công an đã có thông báo tổ chức MSFJ là tổ chức khủng bố).

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Bộ Công an

Thông qua các tổ chức này, Nguyễn Đình Thắng đã chỉ đạo, xúi giục, lôi kéo, giúp sức Y Quynh Bdap chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11-6-2023, tại xã Ea Ktur, Ea Tiêu, thuộc huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, xâm hại đến trật tự, an toàn công cộng.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù về tội "khủng bố"

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù.

MAI CƯỜNG