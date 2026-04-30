Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm chuyên nghiệp, khởi tố 12 đối tượng về hành vi lập hàng trăm “công ty ma” để mua bán trái phép hóa đơn với tổng trị giá giao dịch hàng ngàn tỷ đồng.

Clip Công an TPHCM khởi tố băng nhóm mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 30-4, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) cùng 11 bị can liên quan để điều tra về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Công an TPHCM thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát và phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm tại Công ty Thái Hưng (số 327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM). Doanh nghiệp này có doanh thu rất lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng thực tế.

​Mở rộng rà soát các đơn vị xuất hóa đơn cho Công ty Thái Hưng, lực lượng chức năng phát hiện một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hóa đơn.

Khám xét nhà các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 2 đầu ghi CPU, 1 laptop và nhiều tài liệu liên quan.

Lê Văn Hiền tại cơ quan công an

​Kết quả điều tra bước đầu xác định, giai đoạn 2022 – 2025, nhóm của Hiền sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành hơn 16.700 hóa đơn GTGT. Tổng trị giá hóa đơn (bao gồm thuế) là 3.171 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Hiền khai nhận còn sử dụng thêm 326 pháp nhân khác và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn với số tiền giao dịch hơn 3.800 tỷ đồng.

​​Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG